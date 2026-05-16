Собянин сообщил о ликвидации уже 36 беспилотников, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще четыре дрона, которые летели в сторону Москвы, в субботу, 16 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.

БПЛА начали атаковать столицу с ночи 15 мая. К настоящему времени на подлете к Москве нейтрализованы уже 36 беспилотников.

На фоне этого в аэропортах столичного региона были объявлены временные ограничения. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позже ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. При этом Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

