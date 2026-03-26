Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 17:29

В мире

В Германии начали одну из последних попыток по спасению застрявшего на мелководье кита

Фото: 123RF.com/fyletto

Немецкие спасатели и зоозащитники начали одну из последних попыток спасти горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море на севере ФРГ. Об этом сообщило издание Bild.

Изначально животное весом примерно 15 тонн и размером 12–15 метров обнаружили у общины Тиммендорфер-Штранд еще 23 марта. Но все предыдущие попытки спасти кита закончились неудачно. Грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

Поэтому специалисты задействовали в работах плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Планируется прорывать желоб размером 50 на 6 метров и глубиной порядка 1,2 метра, чтобы кит мог выплыть в море. Но сильный ветер и течение усложняют спасательную операцию.

По оценкам экспертов, шансы на выживания у кита небольшие. Уже 25 марта животное перестало издавать типичные для него звуки, а специалисты заметили изменение кожи кита.

Ранее в Шотландии 55 китов выбросились на берег. Это произошло на пляже Трейг-Мор. Спасателям удалось выявить 55 особей, из которых живы оказались лишь 15. Операция по их спасению осложнялась удаленностью местности. В результате специалисты смогли переместить в воду только одного кита.

Операция по спасению горбатого кита организована у берегов Германии

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика