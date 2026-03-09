Российские военные взяли под контроль Голубовку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Населенный пункт освободили подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий.

Ранее российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы и энергетическую инфраструктуру противника в ответ на украинские удары по гражданским объектам в России.

До этого также сообщалось об ударах по топливно-энергетическому комплексу Украины и местам хранения дальнобойных БПЛА, с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.