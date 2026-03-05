Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад".

Ранее российские военные этой же группировки смогли отразить две попытки контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районах Паламаревки и Балгодатовки. Они уничтожили 12 боевиков и вражеский пикап.

Также расчеты ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 7 барражирующих боеприпасов, 20 БПЛА и 54 тяжелых боевых квадрокоптера.

