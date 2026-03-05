Форма поиска по сайту

05 марта, 16:37

Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что лишился волос в салоне красоты

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Яна Яворская

Шоумен Гоген Солнцев лишился волос после посещения столичного салона красоты. Об этом он рассказал в беседе с изданием "СтарХит".

По словам Солнцева, он в первый раз был в этом салоне и планировал просто осветлить волосы.

"У меня прямо вместе с фольгой вылезли почти все волосы! На коже головы образовались раны, рубцы. Вся голова красная, обожженная, в волдырях. Безумно болит уже не первый день", – поделился шоумен.

Он добавил, что волосы пришлось аккуратно добрить. Сейчас готовятся документы в суд, чтобы взыскать с салона и парикмахера 3 миллиона рублей компенсации.

При этом Солнцев подчеркнул, что неизвестно, сколько будет заживать кожа головы. Ему предстоит долгое и дорогостоящее лечение у трихолога.

Ранее модель Мария Погребняк едва не стала жертвой автоподставы. Она пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую медицинскую помощь.

Модель осмотрела его и не обнаружила следов аварии. На автомобиле также не было никаких повреждений.

