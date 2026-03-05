Модель Мария Погребняк едва не стала жертвой автоподставы

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Мошенник попытался обмануть модель Марию Погребняк при помощи автоподставы. Об этом она рассказала телеканалу "360".

"Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали", – поделилась блогер.

По словам Погребняк, она пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую медицинскую помощь. Модель осмотрела его и не обнаружила следов аварии. Она уточнила, что на автомобиле также не было никаких повреждений.

"Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую", – отметила девушка.

Прохожие помогли ей вызвать сотрудников полиции, которые опросили злоумышленника. В результате он признался, что ДТП не было, но стал утверждать, что у него поднялось давление, и он ударил по автомобилю. После он предложил "подписать мировую".

Ранее певец Юрий Лоза столкнулся с мошенничеством при покупке оригинальных наушников компании Apple. Он пояснил, что приобрел себе iPhone, к которому решил докупить оригинальные наушники. Устройство артист намеревался заказать на сайте объявлений.

Продавец заявил, что гарнитура является оригинальной. Вскоре музыкант зашел к знакомому, который разбирается в технике. Тот протестировал наушники и указал на их китайское производство.

