05 марта, 12:04Шоу-бизнес
Модель Мария Погребняк едва не стала жертвой автоподставы
Фото: legion-media.com/PEOPLETALK
Мошенник попытался обмануть модель Марию Погребняк при помощи автоподставы. Об этом она рассказала телеканалу "360".
"Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали", – поделилась блогер.
По словам Погребняк, она пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую медицинскую помощь. Модель осмотрела его и не обнаружила следов аварии. Она уточнила, что на автомобиле также не было никаких повреждений.
"Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую", – отметила девушка.
Прохожие помогли ей вызвать сотрудников полиции, которые опросили злоумышленника. В результате он признался, что ДТП не было, но стал утверждать, что у него поднялось давление, и он ударил по автомобилю. После он предложил "подписать мировую".
