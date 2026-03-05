Форма поиска по сайту

05 марта, 12:04

Шоу-бизнес

Модель Мария Погребняк едва не стала жертвой автоподставы

Мошенник попытался обмануть модель Марию Погребняк при помощи автоподставы. Об этом она рассказала телеканалу "360".

"Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали", – поделилась блогер.

По словам Погребняк, она пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую медицинскую помощь. Модель осмотрела его и не обнаружила следов аварии. Она уточнила, что на автомобиле также не было никаких повреждений.

"Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую", – отметила девушка.

Прохожие помогли ей вызвать сотрудников полиции, которые опросили злоумышленника. В результате он признался, что ДТП не было, но стал утверждать, что у него поднялось давление, и он ударил по автомобилю. После он предложил "подписать мировую".

Ранее певец Юрий Лоза столкнулся с мошенничеством при покупке оригинальных наушников компании Apple. Он пояснил, что приобрел себе iPhone, к которому решил докупить оригинальные наушники. Устройство артист намеревался заказать на сайте объявлений.

Продавец заявил, что гарнитура является оригинальной. Вскоре музыкант зашел к знакомому, который разбирается в технике. Тот протестировал наушники и указал на их китайское производство.

