"Известия": у певицы Мари Краймбрери украли около 700 тыс рублей

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У певицы Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

В мае артистка приобрела квартиру в Москве, которую выставили на аукцион из-за банкротства владелицы, рассказал собеседник журналистов.

"Хозяйка квартиры сообщила, что у нее есть готовый дизайн-проект и готовая кухня под эту планировку. Договорились о 700 тысячах", – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник издания, певица внесла предоплату, а после и оставшуюся сумму. Однако собственница перестала ей отвечать и не вернула средства. По данному факту организована проверка.

Ранее шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить телеведущую Ларису Гузееву на возможное соучастие в афере с виллами на индонезийском острове Нуса Пенида. Пострадавшие уверены, что телеведущая рекламировала мошенника, брала у него интервью и гуляла с ним по пирсу для записи видео.

Адвокат Александр Зорин прокомментировал ситуацию, указав, что публичная поддержка телеведущей Ларисы Гузеевой возможного мошенничества с домами на Бали могла ввести людей в заблуждение. По его словам, главным фигурантом является бизнесмен Сергей Домогацкий, который занимался аферой с домами.