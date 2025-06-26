Адвокат Зорин: поддержка Гузеевой аферы с домами на Бали могла ввести людей в заблуждение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Публичная поддержка телеведущей Ларисы Гузеевой возможного мошенничества с домами на Бали могла ввести людей в заблуждение, заявил адвокат Александр Зорин в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Главный фигурант, конечно, сам (бизнесмен Сергей. – Прим. ред.) Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух – инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег", – рассказал адвокат.

Ранее шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить Гузееву на возможное соучастие в афере с виллами на индонезийском острове Нуса Пенида. Пострадавшие уверены, что телеведущая рекламировала мошенника, брала у него интервью и гуляла с ним по пирсу для записи видео.

Одна из обманутых инвесторов захотела приобрести недвижимость в 2022 году, увидев рекламу с Гузеевой. В итоге она заплатила около 11 миллионов рублей наличными и криптовалютой, но строительство заморозили.

Сам Домогацкий, считают обманутые россияне, продавал дома площадью 68 квадратных метров за 200 тысяч долларов, но когда пришел срок сдавать объекты в пользование, он просто исчез.

Ранее правоохранители задержали 6 человек, которые обманули в Москве свыше 20 человек более чем на 21 миллион рублей. По версии следователей, аферисты организовали фирму, от имени которой обещали гражданам большой заработок от вложений в ценные бумаги. Жертвы отдавали мошенникам средства, но аферисты конвертировали деньги в криптовалюту и отправляли ее на счет одного из фигурантов.

