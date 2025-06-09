В Москве задержали обманувших более 20 граждан на 21 млн руб лжеинвесторов

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Правоохранители задержали 6 человек, которые обманули в Москве свыше 20 человек более чем на 21 миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Задержание провели сотрудники столичного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России. По версии следователей, аферисты организовали фирму, от имени которой привлекали граждан, обещая им большой заработок от вложений в ценные бумаги.

Злоумышленники находили жертв на онлайн-платформах для поиска работы. Соискателей, которые откликнулись на объявления, приглашали в офисы по разным адресам. В частности, встречи проходили на улице Ленинская Слобода, Дербеневской набережной, а также на Варшавском шоссе.

"Клиентам обещали, что они станут профессиональными и успешными инвесторами, убеждали размещать деньги на определенной брокерской площадке или же проходить платные обучающие программы", – уточнила Волк.

После этого жертвы отдавали мошенникам средства. При этом некоторые из потерпевших брали для этого кредиты. Однако аферисты конвертировали деньги в криптовалюту и отправляли ее на счет одного из фигурантов.

В настоящий момент потерпевшим признан 21 человек. Подозреваемые в возрасте от 21 до 31 года задержаны, по местам их проживания прошли обыски. Также у них изъяты мобильные телефоны.

"Следователем УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.), которые соединены в одно производство. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Тем временем правоохранители продолжают устанавливать все эпизоды деятельности фигурантов.

Сообщения о трудоустройстве мошенники также распространяют в мессенджере Telegram, предупреждало ранее МВД. В таких вакансиях обычно указано, что сотрудник сможет работать без опыта по два часа в день в онлайн-школе, ему предстоит проверять домашние задания по чек-листу и напоминать ученикам об уроках. Когда соискатель откликается на вакансию, ему предлагают заняться инвестициями и присылают ссылку на фишинговый сайт.