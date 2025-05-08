HR-эксперт Лоикова предостерегла от пересылки копий документов до собеседования

Фото: depositphotos/aa-w

Игнорирование подозрительных вакансий и отметки на пересылаемых онлайн-копиях документов помогут соискателям избежать мошенничества при трудоустройстве. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники могут похищать паспортные данные под предлогом трудоустройства. Чтобы такого не случилось, Лоикова посоветовала не реагировать на сомнительные предложения о работе, например, в мессенджерах. Тем более нельзя переходить по просьбе собеседника по каким-либо ссылкам, чтобы заполнить некую анкету.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Также не стоит пересылать работодателю копии своих документов до собеседования. В норме их запрашивают только на этапе оформления трудового договора.

Если по какой-то причине все же нужно переслать копии, есть смысл делать прямо на них пометку "для трудоустройства в такой-то компании" и ставить дату. Это затруднит их использование в мошеннических целях, посоветовала Лоикова.

Искать работу эксперт посоветовала только на крупных платформах, которые, как правило, проверяют работодателей перед публикацией вакансии.

"Кроме этого, важно самостоятельно собирать информацию о компании: как долго она существует на рынке, какие отзывы оставляют о ней другие соискатели и те, кто в ней работал", – заключила Лоикова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила о последствиях неформального трудоустройства. В частности, это может привести к проблемам с пенсиями в будущем, негативно сказывается на трудовом стаже и лишает возможности оформить больничный, подчеркнула парламентарий.

