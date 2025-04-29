Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 08:56

Политика
Главная / Новости /

Депутат Бессараб: неформальная занятость может привести к проблемам с пенсией

Россиянам рассказали о последствиях неформальной занятости

Фото: 123RF/diy13

Работа без официального трудоустройства может привести к серьезным проблемам с пенсией, сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По словам депутата, неформальная занятость лишает россиян доступа к трудовому стажу и больничным. Работник не может формировать свои пенсионные права, зарабатывать индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж. Те, кто получал серые зарплаты в 1990-е годы, уже имеют дело с последствиями в виде сниженных пенсионных накоплений.

В стране идет активная работа против неофициальной занятости, отметила депутат. Она включает в себя санкции к работодателям. Это может быть дисквалификация работодателя или уголовная ответственность.

"Если налоговый орган видит, что в структуре, например отраслевой, заработная плата у всех организаций примерно на одном уровне, а какие-то несколько организаций существенно отличаются, значит, она фактически выплачивается частично в конвертах", – заключила Бессараб.

Ранее кабмин разработал план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на 2025–2027 годы. Всего было предложено 18 мер на федеральном и региональном уровнях, часть из которых будет направлена на борьбу с оплатой труда всерую. Проект одобрила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Читайте также


политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика