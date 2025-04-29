Депутат Бессараб: неформальная занятость может привести к проблемам с пенсией

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Работа без официального трудоустройства может привести к серьезным проблемам с пенсией, сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По словам депутата, неформальная занятость лишает россиян доступа к трудовому стажу и больничным. Работник не может формировать свои пенсионные права, зарабатывать индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж. Те, кто получал серые зарплаты в 1990-е годы, уже имеют дело с последствиями в виде сниженных пенсионных накоплений.

В стране идет активная работа против неофициальной занятости, отметила депутат. Она включает в себя санкции к работодателям. Это может быть дисквалификация работодателя или уголовная ответственность.

"Если налоговый орган видит, что в структуре, например отраслевой, заработная плата у всех организаций примерно на одном уровне, а какие-то несколько организаций существенно отличаются, значит, она фактически выплачивается частично в конвертах", – заключила Бессараб.

Ранее кабмин разработал план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на 2025–2027 годы. Всего было предложено 18 мер на федеральном и региональном уровнях, часть из которых будет направлена на борьбу с оплатой труда всерую. Проект одобрила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.