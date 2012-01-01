HR-эксперт Мурадян: серые зарплаты чаще всего предлагают в сфере торговли

Правительство предложило новые меры по противодействию серой занятости в России, в числе которых – борьба с нелегальным наймом. Почему зарплаты в конвертах до сих пор популярны и насколько эффективными будут новые меры по борьбе с ними, разбиралась Москва 24.
Кошельки к осмотру
Правительство РФ разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на 2025–2027 годы. Всего кабмин предложил 18 мер на федеральном и региональном уровнях, часть из которых будет направлена на борьбу с оплатой труда всерую.
По данным СМИ, Роструд совместно с МВД должен провести комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов таких нарушений до 15 июля 2025 года. Кроме того, до 1 ноября 2025-го Минтруд вместе с другими ведомствами должен разработать схемы по борьбе с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.
Всего же специалисты Роструда в 2024 году проверили 670 организаций на предмет серой занятости и в итоге выявили более тысячи нарушений. Наиболее популярные из них – заключение гражданско-правовых договоров вместо найма (что позволяет компаниям не оплачивать сверхурочные и не предоставлять отпуск) и работа сотрудников вообще без оформления документов.
Особую роль в борьбе с теневым наймом получат региональные власти: до 1 ноября 2026-го Минтруд разработает для них новые KPI по выявлению таких случаев, рассчитанные на 2027–2029-е годы. Также больше полномочий планируют предоставить региональным профильным межведомственным комиссиям. В частности, им могут дать право самим включать компании в специальный реестр Роструда, куда вносятся организации с доказанными фактами работы всерую.
Мнимая выгода
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян заявил Москве 24, что существование серого сектора в трудовой деятельности обусловлено его как бы обоюдной выгодностью для работников и нанимателей.
"Трудящийся официально обходится компании дороже, потому что более 40% суммы его зарплаты уходит на уплату налогов и страховых взносов. То есть если организация нанимает сотрудника на зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, по факту он обходится ей минимум в 140", – рассказал Мурадян.
По словам Мурадяна, такие отношения свойственны в большей степени для малого и среднего бизнеса. Причем чаще подобные кейсы встречаются в сферах торговли и обслуживания, где циркулирует много наличных денег.
"Например, на продуктовых рынках, где оборот по большей части идет наличными, проще выплачивать зарплаты всерую, чем в компаниях, где весь расчет происходит в безналичном формате", – пояснил эксперт.
Однако суммы "в конвертах" не подпадают под действие трудового права. Это значит, что работодатель может их удерживать по своему усмотрению практически безнаказанно, предупредила в беседе с Москвой 24 HR-эксперт Зулия Лоикова.
Также низкий официальный доход или его отсутствие прямо пропорционально влияют на итоговый размер пенсионных выплат, напомнила Лоикова. Чтобы обезопасить работников от этих проблем, необходима просветительская программа с подробным рассказом о плюсах выхода из теневого сектора, заключила она.