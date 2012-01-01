HR-эксперт Мурадян: серые зарплаты чаще всего предлагают в сфере торговли

Правительство предложило новые меры по противодействию серой занятости в России, в числе которых – борьба с нелегальным наймом. Почему зарплаты в конвертах до сих пор популярны и насколько эффективными будут новые меры по борьбе с ними, разбиралась Москва 24.

Кошельки к осмотру

Правительство РФ разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на 2025–2027 годы. Всего кабмин предложил 18 мер на федеральном и региональном уровнях, часть из которых будет направлена на борьбу с оплатой труда всерую.

По данным СМИ, Роструд совместно с МВД должен провести комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов таких нарушений до 15 июля 2025 года. Кроме того, до 1 ноября 2025-го Минтруд вместе с другими ведомствами должен разработать схемы по борьбе с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.



По итогам 2024 года Роструд выявил более 829,4 тысячи нелегально занятых россиян – на 4,3% больше по сравнению с показателями 2023-го. В число таких специалистов входят получающие зарплату в конвертах, а также ведущие свою деятельность без трудового договора или лицензии. Всего же специалисты Роструда в 2024 году проверили 670 организаций на предмет серой занятости и в итоге выявили более тысячи нарушений. Наиболее популярные из них – заключение гражданско-правовых договоров вместо найма (что позволяет компаниям не оплачивать сверхурочные и не предоставлять отпуск) и работа сотрудников вообще без оформления документов.



Особую роль в борьбе с теневым наймом получат региональные власти: до 1 ноября 2026-го Минтруд разработает для них новые KPI по выявлению таких случаев, рассчитанные на 2027–2029-е годы. Также больше полномочий планируют предоставить региональным профильным межведомственным комиссиям. В частности, им могут дать право самим включать компании в специальный реестр Роструда, куда вносятся организации с доказанными фактами работы всерую.

Мнимая выгода

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян заявил Москве 24, что существование серого сектора в трудовой деятельности обусловлено его как бы обоюдной выгодностью для работников и нанимателей.

"Трудящийся официально обходится компании дороже, потому что более 40% суммы его зарплаты уходит на уплату налогов и страховых взносов. То есть если организация нанимает сотрудника на зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, по факту он обходится ей минимум в 140", – рассказал Мурадян.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Поэтому компании делают так, чтобы "серые" отношения были выгодны и работнику. Они предлагают ему зарплату выше, если тот согласится получать ее в конверте частично или полностью.

По словам Мурадяна, такие отношения свойственны в большей степени для малого и среднего бизнеса. Причем чаще подобные кейсы встречаются в сферах торговли и обслуживания, где циркулирует много наличных денег.

"Например, на продуктовых рынках, где оборот по большей части идет наличными, проще выплачивать зарплаты всерую, чем в компаниях, где весь расчет происходит в безналичном формате", – пояснил эксперт.

Однако суммы "в конвертах" не подпадают под действие трудового права. Это значит, что работодатель может их удерживать по своему усмотрению практически безнаказанно, предупредила в беседе с Москвой 24 HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова HR-эксперт Работая по схеме с "конвертами", сотрудники не имеют оплачиваемых отпусков и больничных, а в случае травмы на производстве им не положены никакие выплаты. То есть работодатель не дает практически никаких социальных гарантий.

Также низкий официальный доход или его отсутствие прямо пропорционально влияют на итоговый размер пенсионных выплат, напомнила Лоикова. Чтобы обезопасить работников от этих проблем, необходима просветительская программа с подробным рассказом о плюсах выхода из теневого сектора, заключила она.

