HR-эксперт Минаева: уровень стресса в компаниях снижается под влиянием зумеров

Зумеры все чаще объявляют себя "крысиными людьми" или увлекаются джениторингом. Оба подхода ставят в приоритет личный комфорт и предполагают отказ от жизненных сложностей, в том числе связанных с работой. В чем суть новых трендов и как отношение молодежи к жизни изменит рынок труда, разбиралась Москва 24.

"Просто достичь комфорта"

В Китае набирает популярность стиль жизни "крысиных людей" – таким сленговым выражением теперь обозначают себя местные представители поколения Z. Молодежь, в частности, отказывается от погони за успехом и продуктивности в пользу размеренного режима без лишних энергозатрат. На практике это проявляется в стремлении проводить как можно больше времени дома, питаться едой из доставок и избегать ненужного общения.

Как поясняют в Сети сами зумеры, их выбор обусловлен современными реалиями. Якобы из-за высокой стоимости жизни и чрезмерных ожиданий от окружающих они ищут способы защитить свое физическое и ментальное состояние.





пользовательница Сети Нет никакой необходимости в том, чтобы быть активными или целеустремленными. Смысл нашего существования не в том, чтобы произвести на кого-то впечатление. Достаточно просто достичь комфорта.

"Мы устали от отполированности и гиперэффективности. Мы просто хотим свободы лежать, когда и где захотим", – добавляют в комментариях.

Своеобразная вариация тренда на личное благополучие сформировалась и в России. В соцсетях завирусился видеоролик, где молодой человек из Санкт-Петербурга рассказал о своих трудовых буднях в качестве дворника – в Сети это также называют джениторингом (от англ. janitor – уборщик). Парень поделился, что, отдав предпочтение такой работе, он обеспечил себе много свободного времени.

"Работаю я обычно до 16:00. Если совсем какой-то жесткий снегопад, конечно, приходится дольше. <...> Я заканчиваю работу рано, так что у меня есть время учиться. Учусь онлайн, хочу стать фронтенд-разработчиком", – рассказал он.

Также молодой человек отметил, что у него есть возможность тратить досуг на себя и заниматься тем, что ему нравится, – например, играть в компьютерные игры. При этом он заявил, что полностью доволен условиями своей жизни: он получает в пределах 70–100 тысяч рублей, снимает квартиру и пока не планирует ничего менять.

"Ценностный сдвиг"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желание зумеров вести медленный, размеренный образ жизни является не признаком лени, а естественной реакцией на стрессы последних десятилетий. Такой подход отражает ценностный сдвиг молодых людей, сказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"Представители поколения Z наблюдают за опытом старших поколений и понимают, что традиционная модель "работай больше – получай больше" часто приводит к выгоранию и эмоциональному истощению", – указал эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Вместо материального успеха они стремятся к эмоциональному благополучию и осмысленности. А гибкие графики, удаленная занятость и проектная работа дают им возможность контролировать свой ритм жизни, избегая постоянного стресса и тревожности.

При этом психолог подчеркнул, что подобная тенденция имеет и обратную сторону. Избегание трудностей может обернуться прокрастинацией и, как следствие, замедлить профессиональный рост и препятствовать развитию важных навыков.

В свою очередь, карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева уверена, что именно под влиянием стандартов поколения Z современный рынок труда меняется.

"Молодым людям хочется драйва, геймификации, креатива. Так что у работодателей сейчас девиз: "Не нагрузи зумера своего и сделай так, чтобы ему было интересно", – указала эксперт в разговоре с Москвой 24.





Татьяна Минаева карьерный консультант и HR-эксперт Раньше у работодателей переработки были частыми. И нормальным явлением считалось терпеть то, что руководитель или клиент накричал. Но сейчас все понимают, что молодежь на такие условия не согласится, и уровень стресса в компаниях снижается.

По тем же причинам деловой климат в целом стал комфортнее, считает Минаева. Благодаря поколению Z, в частности, руководители стараются сделать общение между сотрудниками всех уровней тактичным.

Более того, в перспективе ближайших лет большой список требований, который выставляют зумеры, может даже привести к сокращению рабочей недели с пятидневной до четырехдневной, заключила специалист.