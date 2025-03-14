Исследование: зумеры и миллениалы имеют схожие ценности в работе

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Зумеры и миллениалы имеют схожие ценности в работе. Об этом говорится в результатах опроса исследовательской компании Tiburon Research, которые есть в распоряжении Москвы 24.

Миллениалами (Y) называют людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год, а зумерами (Z) – с 1997-го и до конца 2000-х. Аналитики выяснили, что, несмотря на популярные стереотипы, у представителей обоих поколений гораздо больше общего, чем могло казаться.

В частности, и зумеры, и миллениалы больше всего хотят трудоустроиться в устойчивую и стабильную компанию (94%). Также представителям поколений важно иметь современное комфортное место работы (93%) – например, красивый офис с качественным оборудованием. Самыми важными факторами при выборе места работы оказались устойчивость и стабильность компании (94%), при этом для миллениалов устойчивость важнее, чем для зумеров. Кроме того, для 89% респондентов имеет большое значение культура "открытого обсуждения проблем" – возможность поговорить о них с начальством и коллегами.



из исследования 80% представителей обоих поколений готовы брать на себя больше обязанностей, если это позволит им увеличить свой доход. Для большинства (64%) зарплата – главный стимул в работе.

Оба поколения в равной степени предпочитают общаться с коллегами в мессенджерах (57%) и в личных встречах (54%). Причем и зумеры, и миллениалы тесно взаимодействуют с сотрудниками: 45% опрошенных общаются с ними вне работы, а 20% имеют среди коллег настоящих друзей.

Представители Y и Z не испытывают страха перед сменой работы, если их что-то не устраивает.

"60% аудитории готовы уволиться либо сразу, либо как найдут подходящую вакансию", – подчеркнули аналитики.

При этом зумеры сильнее настроены на скорое увольнение, чем миллениалы: представители поколения Z чаще склонны менять место работы для того, чтобы профессионально расти, говорится в исследовании.

Ранее выяснилось, что миллениалы тратят на путешествие больше денег, чем зумеры. К примеру, при покупке билетов на самолет представители поколения Y готовы доплачивать за комфорт примерно 3 000 рублей, в то время как Z – только 1 500 рублей.

