Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 17:22

Общество
Главная / Новости /

Стоматолог Балакирева опровергла исчезновение зубов мудрости у зумеров

Стоматологи опровергли исчезновение зубов мудрости у зумеров из-за эволюции

Фото: depositphotos/pressmaster

Зубы мудрости отсутствуют только у 10% населения, и это никак не связано с возрастом. Об этом Москве 24 рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что большинство представителей поколения Z якобы не имеют зубов мудрости. Причина кроется в употреблении мягкой пищи и эволюции.

По словам Балакиревой, некорректно заявлять, что зубы мудрости отсутствуют практически у всех зумеров.

Восьмерки действительно могут не расти, но только примерно у 10% процентов людей, причем из разных поколений. В том числе приходят и более взрослые пациенты с отсутствующими зубами в зачатках. Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически.
Мария Балакирева
стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России

В свою очередь, по мнению врача-стоматолога Алексея Антипенко, этот процесс "в большей степени деградация", потому что восьмерки людям "не особо нужны".

Эволюция не может случиться за одно поколение, это многоступенчатый процесс. Думаю, что порядка тысячелетия должно пройти, чтобы изменилось количество зубов и это зафиксировалось в нашем геноме.
Алексей Антипенко
врач-стоматолог

Он подчеркнул, что связь между консистенцией пищи и отсутствием зубов мудрости является лишь гипотезой, которая пока что не опровергнута и не подтверждена, однако имеет право на жизнь.

Ранее россиян призвали не удалять детям молочные зубы в домашних условиях. Использование пинцета или нити может привести к травме и удушью, если ребенок случайно проглотит зуб. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика