Стоматолог Балакирева опровергла исчезновение зубов мудрости у зумеров

05 марта, 17:22Общество
Фото: depositphotos/pressmaster
Зубы мудрости отсутствуют только у 10% населения, и это никак не связано с возрастом. Об этом Москве 24 рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что большинство представителей поколения Z якобы не имеют зубов мудрости. Причина кроется в употреблении мягкой пищи и эволюции.
По словам Балакиревой, некорректно заявлять, что зубы мудрости отсутствуют практически у всех зумеров.
В свою очередь, по мнению врача-стоматолога Алексея Антипенко, этот процесс "в большей степени деградация", потому что восьмерки людям "не особо нужны".
Он подчеркнул, что связь между консистенцией пищи и отсутствием зубов мудрости является лишь гипотезой, которая пока что не опровергнута и не подтверждена, однако имеет право на жизнь.
Ранее россиян призвали не удалять детям молочные зубы в домашних условиях. Использование пинцета или нити может привести к травме и удушью, если ребенок случайно проглотит зуб. Поэтому лучше обратиться к специалисту.