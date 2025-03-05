Стоматолог Балакирева опровергла исчезновение зубов мудрости у зумеров

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Зубы мудрости отсутствуют только у 10% населения, и это никак не связано с возрастом. Об этом Москве 24 рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что большинство представителей поколения Z якобы не имеют зубов мудрости. Причина кроется в употреблении мягкой пищи и эволюции.

По словам Балакиревой, некорректно заявлять, что зубы мудрости отсутствуют практически у всех зумеров.



Мария Балакирева стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Восьмерки действительно могут не расти, но только примерно у 10% процентов людей, причем из разных поколений. В том числе приходят и более взрослые пациенты с отсутствующими зубами в зачатках. Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически.

В свою очередь, по мнению врача-стоматолога Алексея Антипенко, этот процесс "в большей степени деградация", потому что восьмерки людям "не особо нужны".



Алексей Антипенко врач-стоматолог Эволюция не может случиться за одно поколение, это многоступенчатый процесс. Думаю, что порядка тысячелетия должно пройти, чтобы изменилось количество зубов и это зафиксировалось в нашем геноме.

Он подчеркнул, что связь между консистенцией пищи и отсутствием зубов мудрости является лишь гипотезой, которая пока что не опровергнута и не подтверждена, однако имеет право на жизнь.

Ранее россиян призвали не удалять детям молочные зубы в домашних условиях. Использование пинцета или нити может привести к травме и удушью, если ребенок случайно проглотит зуб. Поэтому лучше обратиться к специалисту.