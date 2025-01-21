Психолог Ищук назвала причины тревожности и чувствительности зумеров

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Клиповое мышление, гиперопека родителей и карантин при COVID-19 стали причинами чувствительности и повышенной тревожности поколения Z. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала медицинский психолог Александра Ищук.

По словам эксперта, технологии значительно повлияли на сознание тех, кто родился в период с 1997 по 2012 год. Частое использование гаджетов сформировало клиповое мышление, которое требует кратких выжимок из массива информации.





Александра Ищук медицинский психолог Раньше анализ материала происходил медленно. Например, просмотр мультфильмов и сказок был вдумчивым и неспешным, мозг успевал обрабатывать данные. Сейчас изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал.

При просмотре коротких видеороликов не формируются необходимые нейронные связи для глубокой оценки. Это приводит к трудностям с концентрацией внимания и запоминанием, добавила врач в программе "Доктор 24".

Гиперопека родителей – еще одна причина повышенной тревожности зумеров. Такое воспитание нарушает естественное развитие ребенка и ограничивает его возможности, в том числе во время игр. Из-за этого у детей формируется страх принимать решения, предупредила психолог.

Пандемия COVID-19 также отразилась на психическом здоровье зумеров и сократила количество нейронов в мозге. В условиях изоляции и неопределенности пострадала и нервная система, что негативно повлияло на поколение Z, заключила Ищук.

Ранее маркетолог Надежда Александрова рассказала, что популярность санаториев среди зумеров объясняется не столько желанием молодых людей работать со своим состоянием, сколько возвращением актуальных для СССР ценностей.

