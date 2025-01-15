Депутат Мурадян: у зумеров настанет "час расплаты" из-за беззаботности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нынешняя молодежь, живущая для собственного наслаждения, отвергает традиционный формат труда и не желает посвящать одному рабочему посту годы жизни. Однако такой порядок вещей не вечен, и у зумеров настанет "час расплаты" за свою беззаботность, считает член экспертного совета ГД по молодежной политике Гарри Мурадян.

По его мнению, причина такого мировоззрения молодежи заключается в отсутствии полноценного воспитания со стороны родителей, так как их растили в сложное время.

"Они живут в кайф, живут для себя <...> особо некогда было воспитывать детей в нулевые", – цитирует чиновника Life.ru.

Следствием такого воспитания стал тренд в России, из-за которого работодатели все чаще отказываются от понятия "рабочие часы", требуя от сотрудников лишь выполнения KPI в любое удобное для них время.

"Сейчас демократическая яма. Эти ребята знают, что они очень нужны рынку и никуда от этого не денутся, поэтому они диктуют условия для себя", – пояснил Мурадян.

Причем, по его словам, ситуация ухудшилась после 2022 года. Так, технологическая революция привела к тому, что молодые люди начали отказываться работать по 20 лет на одной работе, отдавая предпочтение получению разнообразного профессионального опыта и расширяя портфолио.

"Мировоззрение и идеология зумеров не заточены под то, чтобы искать и строить себе карьеру, убиваться на работе. <...> Они в центр всего поставили не создание чего-то и передачу чего-то будущим поколениям, а собственное наслаждение и жизнь в кайф", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, молодые люди довольствуются "малым дофамином" в виде различных покупок и путешествий в кредит, так как не видят смысла экономить деньги. К тому же, продолжил он, многим из них достаются квартиры от родных, что освобождает от необходимости копить на ипотеку.

Однако родители, бабушки и дедушки этих прогрессивных ребят в какой-то момент уйдут из жизни, предупреждает Мурадян. Именно тогда, считает он, и настанет "час расплаты".

Прошлой осенью зумеры из России ввели еще один тренд. Им стал новый вид отдыха – "монастыринг". Молодые люди уезжают в святые места, чтобы пожить в тишине и подумать о смысле жизни.

По мнению специалистов, подобная практика действительно способна успокоить, а также помочь сосредоточиться и разобраться в себе. Таким образом людям удается справиться с выгоранием и депрессивными мыслями.