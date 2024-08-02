Эксперт Долгих заявила, что миллениалы тратят на путешествия больше зумеров

Фото: 123RF/peopleimages12

Миллениалы при покупке билетов на самолет готовы в среднем доплачивать за комфорт 3 000 рублей, а зумеры – только 1 500 рублей. Об этом рассказала директор по маркетингу одной из компаний по продаже билетов Екатерина Долгих в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, миллениалы готовы доплатить за выбор места, дополнительный багаж, приоритетную поддержку и возврат билетов, а зумеры, в свою очередь, только за комфортные места и дополнительный багаж.

"Средняя стоимость полного пакета услуг (онлайн-регистрация, выбор конкретного места, оплата дополнительного багажа, приоритетная поддержка, возврат купленных билетов, выбор особого питания) составляет 8 100 рублей", – уточнила она.

При этом каждый третий россиянин выбирает онлайн-регистрацию при посадке на самолет, из них 58% оказались зумерами, а 42% – миллениалами. Конкретное место чаще всего выбирает поколение миллениалов (46%), эту же услугу выбирают лишь 12% зумеров, уверены аналитики. Сама услуга стала самой популярной среди пассажиров всех поколений.

"Особенно быстро разбирают места в начале салона у окна, до 10-го ряда, так как они экономят время при посадке и выходе из самолета. Также часто выбирают места у аварийных выходов с большим расстоянием между креслами", – сказала Долгих.

Самой непопулярной стала опция дополнительного питания – ее выбрали лишь 2,6% опрошенных, из которых почти 2% – зумеры.

Ранее юристы напомнили, что брать отпуск лучше всего в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22). При этом эксперты не советуют брать отпуск в праздничные месяцы, когда рабочий день будет стоить дороже, поэтому отдыхать не выгодно.

