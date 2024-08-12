Россияне рассказали, что ждут от работодателя мечты соцпакет и адекватное руководство

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Жители России рассказали, чего ждут от работодателя мечты. В списке главных критериев оказались прозрачная система премирования, адекватное руководство и солидный соцпакет. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

В первую тройку факторов при выборе работодателя 88% опрошенных включили достойную зарплату. За понятную и прозрачную систему премирования выступили 42%, а на адекватное руководство надеется 31%. Еще 27% голосов отдали за дружный коллектив, 16% – бренд работодателя, а 13% респондентов предпочли гибкий график.

При этом миллениалы (люди, родившиеся в 1965–1980 годах) обращают внимание на взаимопонимание с начальством, а зумеры (родившиеся с 1997 года) – на гибкий график.

Кроме того, 89% респондентов учитывают льготы и бенефиты от работодателя при трудоустройстве. Среди опций соцпакета 60% голосов отдали за ДМС, компенсацию обучения (38%) и корпоративную подписку на фитнес (27%).

Как отметил эксперт Александр Зарецкий, россияне 26% голосов отдали за возможность получать достойную корпоративную пенсию.

"Соцпакет остается для сотрудников значимым критерием при выборе места работы, и в условиях дефицита кадров компании стремятся дополнять его актуальными для людей опциями, чтобы мотивировать и удерживать ценные кадры. Так, например, по итогам шести месяцев 2024 года мы фиксируем рост интереса российских работодателей к корпоративным пенсионным программам", – рассказал специалист.

В перечень наиболее важных факторов рабочего места опрошенные включили близость офиса к дому (50%), современную технику и оборудование (46%), наличие столовой (22%) и отдельного кабинета (19%).

В России 44% компаний приходится требовать от сотрудников уйти в отпуск. Как ранее показали результаты исследования, самой частой причиной просьб стало соблюдение законодательства, а также баланса рабочей и личной жизни. Работодатели также беспокоятся по поводу выгорания сотрудников. В свою очередь, 56% случаев начальство не требует отгулять все дни отпуска в году, а 58% уверены, что это личный выбор сотрудников.