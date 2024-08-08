В России почти половине компаний приходится требовать от сотрудников уйти в отпуск

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В России 44% компаний приходится требовать от сотрудников уйти в отпуск, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

Всего в опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Из них чаще всего такие требование предъявляют в транспортной отрасли – 89%, на втором месте расположилась строительная сфера с 75%, а на третьем – торговля (60%).

Результаты исследования показали, что самой частой причиной просьб стало соблюдение законодательства, а также баланса рабочей и личной жизни. Работодатели также беспокоятся по поводу выгорания сотрудников.

В свою очередь, 56% случаев начальство не требует отгулять все дни отпуска в году, а 58% представителей бизнеса уверены, что это личный выбор сотрудников.

Между тем в рамках другого исследования, о котором написала "Газета.ру", выяснилось, что работать в коллективе хотят только 51% россиян, остальные 49% отдают предпочтение индивидуальному подходу. Так, в команде хотят работать в основном сотрудники производства и агропрома – 13%, торговли – 10% и бухгалтеры – 8%. Индивидуальную работу чаще выбирают IT-специалисты и работники транспортной отрасли (по 9%).

Среди преимуществ командной работы опрошенные выделили возможность обсуждения задач с коллегами – 63%, разделение обязанностей – 56% и способность выполнять более сложные задачи – 55%. Работники также отмечают возможность обучения у коллег – 54% и более высокие результаты при командной работе – 32%.

В свою очередь, выбравшие индивидуальную работу ценят возможность трудиться в удобном режиме – 67%, меньше времени тратить на обсуждения – 62% и избегать конфликтов – 48%. Помимо этого, по мнению 28% респондентов, личные достижения повышают уверенность в себе, а 17% предпочитают выполнять только интересные для себя задачи.

Тем временем россияне могут получить зарплату от 400 тысяч рублей на более чем 270 тысячах вакансиях. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В список вакансий с самой высокой зарплатой, согласно исследованию, вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог.