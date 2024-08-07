Шеф-повар и врач-офтальмолог могут зарабатывать от 400 тыс рублей в августе

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Российские работодатели в августе опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса.

Отмечается, что в тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В список вакансий с самой высокой зарплатой, согласно исследованию, вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог.

Кроме того, по данным карьерного центра "Профессии будущего", чаще всего на удаленную работу приглашают программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров, аналитиков в области ИТ и специалистов технической поддержки. В зависимости от уровня квалификации они могут зарабатывать до 250 тысяч рублей. При этом средний доход специалиста по рекламе или PR-менеджера на удаленке превышает 70 тысяч рублей.

При этом первой сферой для быстрого трудоустройства в Москве стала промышленность. Наиболее востребованными специальностями оказались инженер-конструктор, дизайнер одежды, слесарь, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и токарь. Учителя, врачи и медсестры стали, по мнению россиян, самыми недооцененными на рынке труда.

