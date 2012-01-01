Экономист Зубец: россияне тратят на шоколадки и кофе до 20% своей зарплаты

Традиционный кофе перед работой, такси, подписка на сервисы – траты, без которых многим сложно представить свою жизнь. Однако такие привычки в итоге становятся серьезным ударом по бюджету, предупредили эксперты. Разбираемся, куда чаще всего утекают деньги и как начать их контролировать.

Кошелек в опасности

Порядка 20% всех ежемесячных расходов россиян уходит на мелкие покупки, рассказал Москве 24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Причем по его словам, большую часть этой суммы покупатели тратят на сладости.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Прежде всего это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления.

Также россияне не замечают, как много денег уходит на фастфуд, аксессуары для телефонов и косметику, подчеркнул эксперт.

"Эти траты мелкие только на первый взгляд. Если сложить их вместе, оказывается, что на это уходит значительная часть бюджета", – заметил экономист.

В список также входят подписки на различные сервисы, заметила в беседе с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина. Кроме того, много денег уходит на ежедневную покупку кофе перед работой. Отказавшись от этой привычки, можно сэкономить значительную сумму, подчеркнула эксперт.





Алена Никитина финансовый консультант Люди покупают напиток в стаканчике за 250 рублей вместо того, чтобы приобрести кофемашину за 10 тысяч, большой пакет кофе за 1,5 тысячи и самому делать себе его перед работой. По итогу это выйдет в пять раз дешевле, чем брать навынос.

Также, по словам Никитиной, россияне немало тратят на кредиты: заемщики могут не замечать проценты, которые отдают банкам ежемесячно, а они по итогу складываются в крупную сумму.

Контроль финансов и мыслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сократить количество ненужных трат можно с помощью дневника расходов, заметила Алена Никитина. Она порекомендовала в течение двух месяцев выписывать все ежедневные расходы в специальную таблицу, блокнот или приложение.





Алена Никитина финансовый консультант Нужно выделить основные категории и подкатегории ваших трат и добавить возможность комментариев. Последнее нужно, чтобы понимать, почему могли произойти скачки по расходам. Например, в одном месяце на одежду потрачено 2 тысячи рублей, а в другом – 15. В комментариях можно подписать, что это, например, связано с подготовкой ребенка к школе.

Как только понятны основные категории, можно приступать к планированию бюджета. Главное правило в этом смысле – не воспринимать его ведение в качестве наказания, обратила внимание специалист.

"Более эмоциональным людям, у которых рациональная часть не так сильно прокачана, сложнее замотивировать себя на подсчет расходов – для них это стресс. Им кажется, что там очень много ограничений. Но на самом деле творческому человеку эффективная организация труда позволит добавить еще больше креатива", – подчеркнула Никитина.

При этом специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с Москвой 24 отметила: иногда мелкие траты совершаются, чтобы приподнять настроение.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Например, вместо того чтобы помириться с подругой, мы покупаем пирожное или какую-то вещь. Хотя в хорошем настроении у нас нет потребности утешиться сладостью: мы знаем, что оно нам не надо, что это не очень полезно. Также, если есть чувство грусти, то можем поехать на такси, а не на метро. Думая, что так мы себя разгрузим.

По словам Игониной, ряд финансовых привычек действительно навязан маркетингом. К примеру, человек с кофе ассоциируется с успехом, и именно поэтому некоторые покупают его каждое утро перед работой. Также многие подобные покупки совершаются в состоянии скуки, заметила Игонина.

"Чтобы отказаться от такой привычки, нужно спрашивать себя: действительно ли сейчас нужен этот кофе? Действительно ли он принесет удовлетворение, без которого не можешь сейчас обойтись?" – объяснила специалист.

Когда хочется что-то купить, но в этом нет необходимости, можно отвлечь себя прогулкой или каким-то полезным делом. По словам психолога, поначалу это поможет отвлечься от скуки, а со временем и вовсе отказаться от вредной финансовой привычки.