Экономист Зубец: россияне тратят на шоколадки и кофе до 20% своей зарплаты

Традиционный кофе перед работой, такси, подписка на сервисы – траты, без которых многим сложно представить свою жизнь. Однако такие привычки в итоге становятся серьезным ударом по бюджету, предупредили эксперты. Разбираемся, куда чаще всего утекают деньги и как начать их контролировать.
Кошелек в опасности
Порядка 20% всех ежемесячных расходов россиян уходит на мелкие покупки, рассказал Москве 24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Причем по его словам, большую часть этой суммы покупатели тратят на сладости.
Также россияне не замечают, как много денег уходит на фастфуд, аксессуары для телефонов и косметику, подчеркнул эксперт.
"Эти траты мелкие только на первый взгляд. Если сложить их вместе, оказывается, что на это уходит значительная часть бюджета", – заметил экономист.
В список также входят подписки на различные сервисы, заметила в беседе с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина. Кроме того, много денег уходит на ежедневную покупку кофе перед работой. Отказавшись от этой привычки, можно сэкономить значительную сумму, подчеркнула эксперт.
Также, по словам Никитиной, россияне немало тратят на кредиты: заемщики могут не замечать проценты, которые отдают банкам ежемесячно, а они по итогу складываются в крупную сумму.
Контроль финансов и мыслей
Сократить количество ненужных трат можно с помощью дневника расходов, заметила Алена Никитина. Она порекомендовала в течение двух месяцев выписывать все ежедневные расходы в специальную таблицу, блокнот или приложение.
Как только понятны основные категории, можно приступать к планированию бюджета. Главное правило в этом смысле – не воспринимать его ведение в качестве наказания, обратила внимание специалист.
"Более эмоциональным людям, у которых рациональная часть не так сильно прокачана, сложнее замотивировать себя на подсчет расходов – для них это стресс. Им кажется, что там очень много ограничений. Но на самом деле творческому человеку эффективная организация труда позволит добавить еще больше креатива", – подчеркнула Никитина.
При этом специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с Москвой 24 отметила: иногда мелкие траты совершаются, чтобы приподнять настроение.
По словам Игониной, ряд финансовых привычек действительно навязан маркетингом. К примеру, человек с кофе ассоциируется с успехом, и именно поэтому некоторые покупают его каждое утро перед работой. Также многие подобные покупки совершаются в состоянии скуки, заметила Игонина.
"Чтобы отказаться от такой привычки, нужно спрашивать себя: действительно ли сейчас нужен этот кофе? Действительно ли он принесет удовлетворение, без которого не можешь сейчас обойтись?" – объяснила специалист.
Когда хочется что-то купить, но в этом нет необходимости, можно отвлечь себя прогулкой или каким-то полезным делом. По словам психолога, поначалу это поможет отвлечься от скуки, а со временем и вовсе отказаться от вредной финансовой привычки.