Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Экономист Зубец: россияне тратят на шоколадки и кофе до 20% своей зарплаты

Мелочь, а неприятно: как избавиться от ежедневных привычек, бьющих по бюджету

Традиционный кофе перед работой, такси, подписка на сервисы – траты, без которых многим сложно представить свою жизнь. Однако такие привычки в итоге становятся серьезным ударом по бюджету, предупредили эксперты. Разбираемся, куда чаще всего утекают деньги и как начать их контролировать.

Кошелек в опасности

Фото: 123RF/teeraphat24

Порядка 20% всех ежемесячных расходов россиян уходит на мелкие покупки, рассказал Москве 24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Причем по его словам, большую часть этой суммы покупатели тратят на сладости.

Прежде всего это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Также россияне не замечают, как много денег уходит на фастфуд, аксессуары для телефонов и косметику, подчеркнул эксперт.

"Эти траты мелкие только на первый взгляд. Если сложить их вместе, оказывается, что на это уходит значительная часть бюджета", – заметил экономист.

В список также входят подписки на различные сервисы, заметила в беседе с Москвой 24 финансовый консультант Алена Никитина. Кроме того, много денег уходит на ежедневную покупку кофе перед работой. Отказавшись от этой привычки, можно сэкономить значительную сумму, подчеркнула эксперт.

Люди покупают напиток в стаканчике за 250 рублей вместо того, чтобы приобрести кофемашину за 10 тысяч, большой пакет кофе за 1,5 тысячи и самому делать себе его перед работой. По итогу это выйдет в пять раз дешевле, чем брать навынос.
Алена Никитина
финансовый консультант

Также, по словам Никитиной, россияне немало тратят на кредиты: заемщики могут не замечать проценты, которые отдают банкам ежемесячно, а они по итогу складываются в крупную сумму.

Контроль финансов и мыслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сократить количество ненужных трат можно с помощью дневника расходов, заметила Алена Никитина. Она порекомендовала в течение двух месяцев выписывать все ежедневные расходы в специальную таблицу, блокнот или приложение.

Нужно выделить основные категории и подкатегории ваших трат и добавить возможность комментариев. Последнее нужно, чтобы понимать, почему могли произойти скачки по расходам. Например, в одном месяце на одежду потрачено 2 тысячи рублей, а в другом – 15. В комментариях можно подписать, что это, например, связано с подготовкой ребенка к школе.
Алена Никитина
финансовый консультант

Как только понятны основные категории, можно приступать к планированию бюджета. Главное правило в этом смысле – не воспринимать его ведение в качестве наказания, обратила внимание специалист.

"Более эмоциональным людям, у которых рациональная часть не так сильно прокачана, сложнее замотивировать себя на подсчет расходов – для них это стресс. Им кажется, что там очень много ограничений. Но на самом деле творческому человеку эффективная организация труда позволит добавить еще больше креатива", – подчеркнула Никитина.

При этом специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с Москвой 24 отметила: иногда мелкие траты совершаются, чтобы приподнять настроение.

Например, вместо того чтобы помириться с подругой, мы покупаем пирожное или какую-то вещь. Хотя в хорошем настроении у нас нет потребности утешиться сладостью: мы знаем, что оно нам не надо, что это не очень полезно. Также, если есть чувство грусти, то можем поехать на такси, а не на метро. Думая, что так мы себя разгрузим.
Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи населению

По словам Игониной, ряд финансовых привычек действительно навязан маркетингом. К примеру, человек с кофе ассоциируется с успехом, и именно поэтому некоторые покупают его каждое утро перед работой. Также многие подобные покупки совершаются в состоянии скуки, заметила Игонина.

"Чтобы отказаться от такой привычки, нужно спрашивать себя: действительно ли сейчас нужен этот кофе? Действительно ли он принесет удовлетворение, без которого не можешь сейчас обойтись?" – объяснила специалист.

Когда хочется что-то купить, но в этом нет необходимости, можно отвлечь себя прогулкой или каким-то полезным делом. По словам психолога, поначалу это поможет отвлечься от скуки, а со временем и вовсе отказаться от вредной финансовой привычки.

Читайте также


Шмакова Екатерина

обществофинансы
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика