Консультант Никитина: финансовый план семьи необходимо обновлять ежегодно

08 июля, 16:36Общество
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Общие финансовые цели, создание денежного резерва и разработка антикризисного плана помогут избежать многих ссор при ведении семейного бюджета. Об этом Москве 24 рассказала финансовый консультант Алена Никитина.
8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Эксперт отметила, что привычка вести общий бюджет не только помогает партнерам финансово обезопасить себя, но и дает возможность лучше узнать друг друга, достичь взаимопонимания и уменьшить количество разногласий.
"Супругам полезно ежегодно садиться за "стол переговоров" и рассказывать друг другу о своих финансовых ценностях. При этом лучше фиксировать разговор на диктофон, потому что обсуждение денег – это всегда очень эмоционально и можно что-то забыть или не так понять", – отметила эксперт.
Потом эту запись можно структурировать, перенести на бумагу и уже предметно обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон.
"В первый раз можно общими мазками задать вектор на всю жизнь. А потом детально, с учетом реальных доходов и расходов создавать план на год", – уточнила Никитина.
"В течение двух-трех месяцев в год надо обязательно вести учет своих расходов и доходов. Чтобы не было как в расхожей шутке: 10 тысяч тратим на коммунальные услуги, 20 – на детей, а 80 – неизвестно на что. Нужно расписать, на какие покупки конкретно уходят деньги, и подумать, как можно траты оптимизировать и сократить", – порекомендовала эксперт.
Еще один важный совет – стремиться к созданию финансового резерва, который будет составлять полугодовые расходы семьи, включая оплаты по кредитам.
"То есть, если мы расходуем в месяц 100 тысяч, плюс отдаем 50 тысяч за кредит, резерв должен составлять примерно 900 тысяч", – порекомендовала Никитина.
Хранить сбережения лучше на банковском депозите, уверена эксперт. Причем открывать его стоит лишь на один год, потому что потом процентные ставки могут стать выше, и будет возможность пролонгировать вклад на более выгодных условиях.
Никитина добавила, что лучше оформлять вклад с возможностью частичного пополнения: тогда сумму, которую пришлось снять, потом можно будет пополнить, и депозит продолжит работать.
Помимо этого, имеет смысл заранее разработать антикризисный план и четкое понимание, как действовать, если что-то случится и срочно понадобится крупная сумма.
"Если хотя бы один день в году посвящать изучению того, в каких банках какие ставки и какие кредиты выгоднее брать, это станет хорошим подспорьем на случай форс-мажора. Можно будет сэкономить десятки, сотни, а иногда и миллион рублей за счет того, что не заплатишь лишних процентов при срочной необходимости займа", – сказала Никитина.
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