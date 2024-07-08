Консультант Никитина: финансовый план семьи необходимо обновлять ежегодно

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Общие финансовые цели, создание денежного резерва и разработка антикризисного плана помогут избежать многих ссор при ведении семейного бюджета. Об этом Москве 24 рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Эксперт отметила, что привычка вести общий бюджет не только помогает партнерам финансово обезопасить себя, но и дает возможность лучше узнать друг друга, достичь взаимопонимания и уменьшить количество разногласий.

"Супругам полезно ежегодно садиться за "стол переговоров" и рассказывать друг другу о своих финансовых ценностях. При этом лучше фиксировать разговор на диктофон, потому что обсуждение денег – это всегда очень эмоционально и можно что-то забыть или не так понять", – отметила эксперт.

Потом эту запись можно структурировать, перенести на бумагу и уже предметно обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон.

"В первый раз можно общими мазками задать вектор на всю жизнь. А потом детально, с учетом реальных доходов и расходов создавать план на год", – уточнила Никитина.



Алена Никитина финансовый консультант Важно понимать, что отклонений от плана в любом случае не избежать. К этому нужно относиться спокойно, ведь ведение семейного бюджета должно объединять, а не разрушать. Главное, что партнеры будут придерживаться общего курса.

"В течение двух-трех месяцев в год надо обязательно вести учет своих расходов и доходов. Чтобы не было как в расхожей шутке: 10 тысяч тратим на коммунальные услуги, 20 – на детей, а 80 – неизвестно на что. Нужно расписать, на какие покупки конкретно уходят деньги, и подумать, как можно траты оптимизировать и сократить", – порекомендовала эксперт.

Еще один важный совет – стремиться к созданию финансового резерва, который будет составлять полугодовые расходы семьи, включая оплаты по кредитам.

"То есть, если мы расходуем в месяц 100 тысяч, плюс отдаем 50 тысяч за кредит, резерв должен составлять примерно 900 тысяч", – порекомендовала Никитина.

Хранить сбережения лучше на банковском депозите, уверена эксперт. Причем открывать его стоит лишь на один год, потому что потом процентные ставки могут стать выше, и будет возможность пролонгировать вклад на более выгодных условиях.



Алена Никитина финансовый консультант Также рекомендую выбирать вклады с возможностью снятия до неснижаемого остатка, который составляет, как правило, от 30 до 50 тысяч рублей. Тогда эту сумму всегда можно будет вывести без потери процентов.

Никитина добавила, что лучше оформлять вклад с возможностью частичного пополнения: тогда сумму, которую пришлось снять, потом можно будет пополнить, и депозит продолжит работать.

Помимо этого, имеет смысл заранее разработать антикризисный план и четкое понимание, как действовать, если что-то случится и срочно понадобится крупная сумма.

"Если хотя бы один день в году посвящать изучению того, в каких банках какие ставки и какие кредиты выгоднее брать, это станет хорошим подспорьем на случай форс-мажора. Можно будет сэкономить десятки, сотни, а иногда и миллион рублей за счет того, что не заплатишь лишних процентов при срочной необходимости займа", – сказала Никитина.

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