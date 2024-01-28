Три ошибки родителей в финансовом воспитании детей

Будущий успех ребенка в финансовом плане во многом зависит от его воспитания в семье. Москва 24 спросила у эксперта, какие главные ошибки совершают родители на этом пути и чем это может грозить в дальнейшем.

"Денег нет"

Когда ребенок постоянно слышит от родителей, что денег нет, – это прямой путь в бедность. Он привыкает жить в состоянии жертвы с ограниченными материальными возможностями, рассказала Москве 24 финансовый консультант, бизнес-психолог Наталья Колбасина.

По ее словам, после слов родителей, что денег нет, у ребенка со временем пропадает умение мечтать, желать и позволять себе иметь больше. Когда у человека этого нет, отсутствует и стремление выходить на новые уровни дохода – ведь можно обойтись совсем малым.





Наталья Колбасина финансовый консультант, бизнес-психолог Поэтому от фраз про "денег нет" надо избавляться и приучать себя и ребенка, что средства всегда есть. Это не значит, что любое детское желание что-то купить надо выполнять. Просто невозможность это сделать в данный момент следует объяснять иначе.

"Например, сказать, что на сегодня покупка этой вещи не запланирована, но можно включить ее в план для следующего похода в магазин. Либо предложить ребенку накопить на эту вещь постепенно", – пояснила эксперт.

Также родители могут посоветовать детям завести две копилки: одну – на текущие расходы, вторую – на будущее приобретение. Даже если в них будет небольшая сумма, у ребенка все равно сформируется ощущение, что средства есть, отметила Колбасина.

Деньги за пятерки

Многие родители платят детям за хорошие оценки, считая это нормальной практикой. Однако Наталья Колбасина отметила, что лично она своему ребенку деньги за прилежную учебу не дает.

"В моей семье есть распределение обязанностей. Наша с мужем зона ответственности – работать и зарабатывать, а дочери – учиться. Она должна делать это не ради денег и не для кого-то, а для себя, чтобы получить знания, которые станут мостом в ее будущее. Поэтому и справляться со своей главной задачей ребенок должен максимально хорошо", – рассказала финансовый консультант.

При этом, когда дети успешно заканчивают четверть, нет ничего плохого в том, чтобы их поощрить. Но не выдачей денег, а, например, поездкой туда, где ребенок мечтал побывать, отметила эксперт.

Карманные деньги

Первые личные средства ребенка не только позволяют ему почувствовать себя самостоятельным, но и помогают освоить основы финансовой грамотности, рассказала Наталья Колбасина.





Наталья Колбасина финансовый консультант, бизнес-психолог С помощью карманных денег дети учатся планировать свой бюджет, управлять ими для достижения своих целей, делать накопления. Выдавать карманные деньги ребенку можно с пяти-шести лет.

Родитель должен стать для ребенка наставником, который будет ненавязчиво рассказывать и показывать, как разумнее всего расходовать деньги. При этом ни в коем случае нельзя жестко контролировать траты ребенка, ругать и наказывать за ошибки. Первые детские покупки хоть и могут быть неразумными, но именно так формируется личный опыт, заключила эксперт.

