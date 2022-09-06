Эксперты рассказали, как защитить своего ребенка от незнакомцев

Случаи, когда дети послушно уходят куда-то с незнакомыми людьми, – не редкость. К сожалению, часто такие ситуации заканчиваются печальными последствиями. Рассказываем, как родителям уберечь своего ребенка от незнакомцев.

Готовьтесь работать

Многие родители считают, что их дети не уйдут с незнакомцами. Но при этом взрослые не могут объяснить, на чем основана их уверенность, рассказала Москве 24 эксперт по безопасности Катерина Собкалова.

"От того, что вы просто 100 раз скажете ребенку: "Уходить с незнакомцами нельзя", – он не будет в безопасности. С детьми надо работать: уделять им время, не кричать и запрещать, а находить в себе силы спокойно беседовать, объяснять и даже отрабатывать заранее действия в опасных ситуациях. Это сложно, но только так можно чего-то добиться", – предупредила она.

Психолог Елена Бурьевая также отметила, что родителям свойственно воспринимать себя и своих детей как одно целое и думать: если им понятны какие-то вещи, значит, они очевидны и для сына или дочки.

Но ребенок – это отдельный человек, и он не знает, как в мире все устроено. Поэтому его надо учить абсолютно всему, в том числе и правилам, по которым он может жить достаточно безопасно и комфортно.





Елена Бурьевая детский психолог Обучать надо уже примерно с годовалого возраста. Каждый раз, гуляя с малышом на площадке, начните объяснять ему: он должен сначала спрашивать у вас, можно или нельзя, если кто-то хочет ему что-то дать, подарить, показать или он решил уйти куда-то, даже совсем недалеко, от площадки.

Спрашивать разрешение взрослых – очень важное правило безопасности. Если вводить его с самого раннего возраста, оно станет для ребенка нормой. Он продолжит соблюдать его на автомате, даже когда начнет гулять самостоятельно. Это будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а не вызывать протест и вопросы о том, почему ребенок обязан отчитываться перед родителями.

Разговаривайте про личные границы

Начиная с трех лет ребенка важно знакомить с социальными кругами и рассказывать про личные границы. Можно рисовать их прямо на полу или на асфальте мелом.

Первый круг начертите вокруг ног ребенка. Объясните, что он находится в центре своей жизни – в ней малыш самый главный. Мысли и действия ребенка также принадлежат только ему, пояснила психолог.

Кроме того, никто не может потрогать малыша или поцеловать без разрешения. Так же как и он не имеет права прикасаться к тому, кто этого не хочет.

Попросите ребенка вытянуть руку, и чуть больше ее половины захватите в следующий круг. В нем самые близкие, его семья. Обычно это только мама, папа, брат, сестра, иногда бабушка с дедушкой.

Обязательно расскажите, что в каждой семье бывают тайны и секреты, которые нельзя никому рассказывать, даже если спрашивают. Например, о том, когда уходят и возвращаются домой родители, как открывается квартира, остается ли малыш один и так далее.

В следующем кругу – друзья. В него попадет ладонь ребенка, и это значит, что они все еще близкие. С ними нельзя обсуждать секреты семьи, но можно обняться, в случае если они не против.

Затем начертите круг – знакомые. В него входят соседи, мама друга и так далее. Ладонь ребенка уже не достает до этого круга, значит, с ними надо держаться сдержанно. Мы видим этих людей очень часто, здороваемся с ними, можем спросить, как дела. Но не рассказываем им секреты и не обнимаемся с ними.





Елена Бурьевая детский психолог Еще один круг – профессии. Расскажите ребенку, кто такие полицейские, спасатели МЧС, врачи. Объясните, что, несмотря на правило "мое тело – мое дело", если случилась беда и тебе нужна помощь, надо довериться этим специалистам. Их задача – спасать жизнь и здоровье других людей.

В последнем кругу у нас находятся незнакомцы, их очень много. Но запугивать ребенка не стоит. Лучше сказать, что, скорее всего, все они хорошие. Однако бывают среди них и такие, которые, могут делать другим больно и плохо. Распознать их очень сложно, потому что чаще всего они не выглядят как злодеи. Поэтому ребенку не надо общаться с незнакомцами без взрослых из круга "семья".

Специалист напомнила родителям, чтобы они были осторожными и не допускали непостоянства в правилах безопасности.

"Вот вам распространенная ситуация: взрослые объясняют ребенку, что опасно уходить с незнакомцами, а потом приводят его в развлекательный центр и сразу оставляют с совершенно незнакомым человеком – аниматором. Малыш уже совсем не понимает, как правила, о которых ему рассказывали, работают в жизни", – отмечает психолог.

Конкретно в этом случае важно дать ребенку время. Он должен увидеть: родители познакомились с аниматором и убедились, что малышу будет безопасно. Только после этого разрешили идти с сотрудником развлекательного центра.

Составляйте алгоритмы действий

У ребенка должно быть не только четкое разделение на "свои-чужие" взрослые, но и понимание того, с какой категорией и как действовать безопасно для себя, отметила Собкалова.

Свои – это близкие люди, их совсем мало. Они занимаются воспитанием ребенка, им доверяют родители. Своим можно помогать, с ними безопасно уходить и брать у них угощения.





Катерина Собкалова эксперт по безопасности В категорию "свои" не стоит включать друзей семьи, лучшую подругу мамы и так далее. Эти люди из категории "знакомые, но чужие". Им можно помогать или уходить с ними, только с разрешения "своих".

"Чужим незнакомым" ребенок имеет право не помогать, и родитель должен дать ему на это разрешение. Важно четко проговорить с малышом: если к нему подошел кто-то из незнакомых и попросил подержать дверь машины, донести сумки до скамейки, помочь достать котенка, который убежал и так далее, то он вправе ответить, чтобы "попросили другого взрослого", и уйти.

Ребенок должен знать правило о том, что у детей обычно не просят помощи.

Научите оценивать ситуацию

Еще один важный навык, которому родители должны научить своих детей, – отличать опасные ситуации от безопасных. Это должно стать для них привычным делом.

"Научить этому не получится, если просто называть разные ситуации. Лучше задавать вопросы: "Если ты подойдешь близко к мангалу – это опасно?", "А если незнакомый человек предложит тебе что-то попить?" Потом просите уточнить, почему это так, что может произойти и как надо действовать, чтобы оставаться в безопасности. Помогайте ему ответить", – посоветовала Собкалова.

Постепенно ребенок научится оценивать ситуации и правильно себя в них вести. Бабушка на улице предложит конфету, он просто откажется и пойдет гулять дальше. Незнакомая девушка подъедет на машине, откроет багажник и попросит помочь донести коробки до третьего этажа. Ребенок смекнет, что ситуация может быть опасной, надо отказаться и увеличить расстояние.





Катерина Собкалова эксперт по безопасности В случае если помощи попросит знакомый человек – мама друга, коллега отца, тренер с прошлой секции и так далее – ребенок на автомате произнесет: "Сейчас я позвоню родителям и предупрежу". Даже если у человека были плохие мысли, он будет понимать, что взрослые обо всем знают.

Навык оценивать ситуацию пригодится ребенку не только в плане общения с чужими людьми, но и в остальных случаях. Например, когда он захочет поиграть с ножами, спичками или ножницами, когда его позовут на гаражи, предложат что-то съесть или выпить.

Позволяйте говорить "нет"

Главная причина того, что дети уходят с чужими взрослыми: они просто не могут им отказать.

"Во-первых, есть возрастная особенность. У ребенка до восьми лет все взрослые в авторитете. Учитывая это, родителям не стоит отпускать детей на улицу одних. Они могут гулять без родителей, но тогда обязательно в компании сверстников", – предупредила Бурьевая.

Дело также в воспитании. В нашем обществе принято с детства повторять человеку как мантры: "не кричи, будь тише, веди себя хорошо". Стоит ли тогда удивляться, что ребенок послушно исполняет подобные просьбы незнакомого человека.

В минуту опасности малышу необходима эмоция гнева. Но именно ее родители чаще всего подавляют в своих детях, категорически запрещая им кричать и злиться.





Елена Бурьевая детский психолог Эмоция гнева – это основная жизненная энергия, мощь, индикатор нарушения границ. Подавляя эту эмоцию, мы забираем у ребенка ощущение собственной силы. Он становится не уверен в себе, тревожен, управляем. Если ему предложат куда-то пойти, он не сможет сказать "нет".

Чтобы не подавлять эмоции ребенка, не надо просить его перестать, замолчать, успокоиться, как бы неудобно и неприятно он себя ни вел. Лучший вариант – использовать технику отражения. Для этого надо просто озвучить малышу эмоции, которые он, вероятно, испытывает: "Ты кричишь, потому что ты испугался или тебе это просто не нравится".

Родителям надо набраться терпения, так как эта техника не поможет ребенку успокоиться, но даст ему возможность прожить эмоции, и они не будут подавлены.

Малыш рождается со способностью привлекать к себе внимание во время опасности. Задача родителей ее не заглушить. Не просить замолчать, когда он кричит, а спокойно сказать: "Я тебя слышу. Ты мое внимание привлекаешь?"





Катерина Собкалова эксперт по безопасности Родителям надо выбирать. Либо сейчас много говорить с ребенком и все объяснять, чтобы потом он был самостоятельным и самодостаточным. Либо просто заставлять, запрещать, и тогда всегда будет риск, что он не сможет оценить опасную ситуацию, отказать и защитить себя.

Ребенок может сказать "нет" в обществе, когда у него есть право на мнение в семье. Если школьник не хочет делать уроки, мы обычно кричим и заставляем. При этом лучше сказать, что он имеет право отказаться, но пусть даст три аргумента, почему не хочешь делать домашнее задание. В ответ следует привести три причины, почему все-таки его стоит выполнить. Разговор может быть долгим, но зато у ребенка будет выбор и ему придется делать его самому.





Катерина Собкалова эксперт по безопасности Конечно, с детьми надо заранее проговаривать, что если незнакомец берет тебя за руку и куда-то ведет, ты должен резко падать, пинаться, кусаться и кричать – всеми силами привлекать к себе внимание.

Лучше всего такие ситуации отрабатывать. С малышами дошкольного возраста – на игрушках. Например, если девочка играет – она куколка, вы берете медведя, говорите: "Пойдем со мной", – и смотрите, как она будет реагировать. Дальше – помогаете правильно разыграть сюжет, подчеркнула эксперт.

В 6–7 лет детей уже можно отправить на тренинг по безопасности. Но в любом случае с ними надо дополнительно попрактиковаться. Потяните ребенка за руку и спросите, что он будет делать, если незнакомый человек попытается так его увести. Очень важно, чтобы он мог повторить алгоритм действий в реальной жизни.