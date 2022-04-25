Психолог рассказала, как родители формируют у ребенка "синдром самозванца"

Некоторые люди не умеют радоваться своим успехам, думая, что их не заслуживают. Психологи считают: проблема тянется из детства и часто связана с ошибками в воспитании, которые совершают родители. Рассказываем, как общаться с ребенком, чтобы не развить в нем чувство неполноценности.

Успешные по ошибке

Термин "синдром самозванца" впервые появился в 1978 году, когда его активно начали изучать психологи. Специалисты выяснили, что многие успешные люди не считают себя талантливыми. Они думают, что добились успеха совершенно случайно. Поначалу такую несправедливость к самому себе списывали на врожденные особенности характера. Но позже поняли, что синдром приобретается под воздействием определенных факторов.

"Все начинается в детстве, когда формируется собственное мировоззрение и понимание своего места в обществе. Родители, чрезмерно критикуя, сравнивая ребенка с другими, побуждая его стремиться к идеалу, невольно способствуют развитию "синдрома самозванца", – отметила психолог Екатерина Чапчикова.

При таком воспитании ребенок перестает ценить даже самые значимые победы, зато неудачи кажутся ему катастрофой. Из таких малышей вырастают взрослые люди, которые боятся устроиться на интересную им работу, поскольку считают, что недостойны ее. Если все же устраиваются и добиваются успеха, то постоянно ждут, что их разоблачат – ведь у них недостаточно знаний и таланта, чтобы занимать эту должность.

Поддержка, а не критика

Родители иногда уверены, что правильно реагируют на успехи и неудачи детей. Например, критикуют ребенка, когда пытаются его мотивировать. На деле эффект получается обратным. Когда малыша постоянно осуждают, не хотят прощать допущенных ошибок, он понимает – взрослые не принимают его как личность и считают недостаточно хорошим.



Екатерина Чапчикова психолог Ребенок пытается угадать правила, соблюдая которые сможет гарантировать себе любовь окружающих: всегда получать только пятерки, выигрывать на соревнованиях, лучше всех выполнять работу. Так он рискует прийти либо к перфекционизму, либо к пониманию того, что идеала ему не достичь никогда.

Интересно, что "синдром самозванца" может спровоцировать и необдуманная похвала. Если родители на все успехи ребенка произносят фразы: "Еще бы ты не выиграл, ты же самый умный; так держать, в нашей семье все талантливые; ты у нас всегда лучше всех!", – они оказывают на него хорошо завуалированное давление.

Понимая, насколько родителям важно видеть его лучшим, ребенок начнет бояться своих неудач и скрывать их. Ложь вызывает чувство стыда, и отпрыск может чувствовать себя обманщиком, не оправдавшим надежд взрослых.

Ода ошибкам

Специалисты советуют научить своих детей не бояться ошибок. Пусть они воспринимают поражения не как неудачи, а как ступеньки к новым знаниям, опыту и успехам.



Екатерина Чапчикова психолог Когда детей не пугают ошибки – они свободны. Смело берутся за новые дела, изучают неизвестное, делают открытия, не думая о возможности ошибиться и кого-то разочаровать.

Хвалите ребенка, отмечая, что именно вам понравилось. Например, можно высоко оценить его старания – так малыш поймет, что усилия не напрасны. Похвалу "Ты мой отличник!", лучше заменить на фразу: "Вот видишь, ты вчера так хорошо изучил эту тему, поэтому получил сегодня пятерку".

"Не критикуйте личность ребенка: "Ты лентяй, поэтому получил двойку; у тебя кривые руки, все разбиваешь". Обращайте внимание только на сами поступки и объясняйте, как все можно исправить: "Ты получил двойку, надо сегодня позаниматься по теме, которая тебе непонятна; ты разлил чай, давай-ка с тобой возьмем тряпку и все вытрем". Обязательно отмечайте успехи ребенка: "Смотри, у тебя получается писать аккуратнее, чем месяц назад", – посоветовала Чапчикова.

Детям важно понимать, что для родителей они всегда хорошие, что их принимают со всеми неудачами, а ошибки они всегда смогут исправить.