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Общество

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Эксперт рассказала, как сделать прогулку по лесу с детьми безопасной

В темной чаще: как подготовить детей к походу в лес
обществобезопасностьдети

Для детей прогулка в лес по грибы и ягоды – настоящее приключение. Поэтому брать их с собой, конечно же, стоит. Надо только заранее подумать о том, как обезопасить ваш поход. Рассказываем, что важно сделать, прежде чем отправиться в лес с детьми.

Лесной дресс-код

Прежде всего, важно, чтобы дети правильно оделись. Даже если на улице жарко, вещи для леса должна максимально закрывать тело. На прогулке лесников ждут не только комары, но и клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, рассказала эксперт по безопасности Катерина Собкалова.

Не оставляйте паразитам шанса забраться под одежду: пусть она будет свободной, но манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястьям, а воротник – к шее. Брюки лучше заправить в носки. Верхнюю одежду обработайте репеллентами против клещей и комаров. Для малышей необходимо выбрать специальные детские средства.

На голову обязательно наденьте косынку или кепку. На ноги – удобную обувь с толстой подошвой. Она не только обеспечит комфорт, когда вы будете гулять по палкам и камням, но и защитит от укуса змей.

Одежду для всей компании выбирайте ярких цветов, таких, которые выделяются на фоне листвы и стволов деревьев. Например, красного, желтого, оранжевого. Так ребенку легче контролировать местонахождение взрослых. Если кто-то потеряется, его проще будет найти, чем того, кто облачится в костюм цвета хаки.

У каждого участника похода в лес должен быть индивидуальный мини-рюкзачок безопасности. Положите в него свисток или карманную сирену. С их помощью можно долго привлекать внимание, если потеряешься. Голосовые связки же имеют свойство быстро садиться.
Катерина Собкалова
эксперт по безопасности

Также в рюкзачке должна быть бутылочка с водой и перекус. Тем, кто имеет хронические заболевания, в сумку следует положить лекарства (минимум на один прием), которые при необходимости могут понадобиться. Взрослым с собой можно взять спички или зажигалку.

Оставаться на связи

Как ни странно, даже взрослые теряются в лесу. Поэтому важно всегда предупреждать родных или соседей, во сколько вы планируете прийти. В этом случае они могут начать поиски, если ваша компания не вернется из леса в положенное время и не будет отвечать на звонки.

Каждый путешественник должен иметь сотовый телефон. Перед походом в лес все устройства надо обязательно проверить, чтобы заряд батарейки на них был полным. В самом лесу его необходимо экономить – не слушать на телефоне музыку, не играть и так далее.
Катерина Собкалова
эксперт по безопасности

Учитывайте, что в некоторых лесах у нас совсем нет связи. Поэтому, если у вас есть рации, возьмите их с собой.

Детям важно заранее объяснить порядок действия в случае, если они потеряются. В первую очередь им не стоит бегать по лесу в поисках взрослых. Следует встать на месте и начать привлекать внимание с помощью звукового сигнала. Если длительное время никто не отвечает, звонить на номер 112.

Друзья меньшие

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Даже если ребенок просто отдыхает на даче, где лес расположен вблизи участка, важно обсуждать с ним правила поведения при встрече с дикими животными. Потому что лисы, еноты, а в каких-то районах даже медведи стали часто выходить к людям в поисках пищи.

"Спросите ребенка, что он будет делать, если увидит, например, лису? Дождитесь ответа и, если необходимо, подкорректируйте его. Ребенок должен понимать, что ни в коем случае нельзя подходить близко к дикому животному, пытаться кормить или дразнить его", – объяснила эксперт.

Обязательно обсудите с ребенком, как он будет действовать, если заметит змею. Напомните, что нельзя кричать и делать резких движений, иначе животное может напугаться и начать атаковать. В случае со змеей надо замереть и дать ей уползти или же начать медленно отходить назад, не поворачиваясь к ней спиной.

Также объясните ребенку, что опасно трогать и тем более разрушать гнезда ос. Еще не стоит доставать птенцов из гнезд. Это запрещено не только потому, что малыши могут погибнуть – взрослые сородичи могут напасть, защищая их. Обязательно повторите с ребенком, какие грибы и ягоды съедобны, а какие опасны. Эту информацию можно прочитать в книгах или найти в интернете.

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Трошина Любовь

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