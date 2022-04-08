Эксперты рассказали, как обезопасить окна в квартире для детей и животных

В Москву возвращается по-весеннему теплая погода. Высокие дневные температуры заставляют жителей столицы открывать в квартирах окна и устанавливать после зимы защитные сетки от комаров. Однако это порождает новые опасности для маленьких детей, а также животных, которые рискуют ненароком выпасть. Рассказываем, как правильно подготовить окна к весенне-летнему сезону, чтобы сделать их безопасными для всех членов семьи.



Почему дети выпадают?

Ежегодно в стране фиксируют сотни случаев падения несовершеннолетних из окон. В 2020 году, по данным МВД, по этой причине пострадали 1 339 детей, 145 из них погибли. В прошлом году только за шесть месяцев органы внутренних дел зарегистрировали более 640 случаев.

Например, в сентябре 2021 года четырехлетний мальчик выпал из квартиры на юге Москвы и получил тяжелые травмы. Все случилось из-за того, что ребенок остался на некоторое время без присмотра родителей, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.

В Красногорске двухлетняя девочка погибла, выпав с 15-го этажа. Причиной трагедии вновь стало открытое окно с защитной сеткой от комаров. Еще один случай произошел в Ленинградской области. Ребенок выжил после ЧП, но получил серьезные травмы. В этом году в подмосковных Люберцах пятилетний мальчик выпал с четвертого этажа. У него диагностировали травму головы.

В РФ с 1 ноября 2021 года вступил в силу ГОСТ для окон и балконных дверей. Новые требования предполагают не только установку детского замка безопасности, но также применение специальной фурнитуры и блокираторов, которые мешают окнам случайно открываться.

Вместе с тем была введена и обязательная маркировка противомоскитной сетки. Производителям необходимо на лицевой стороне размещать специальный предупреждающий знак, который сообщает, что она не является защитной конструкцией.



Безопасные окна

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24, что сейчас существует достаточно систем защиты на окна, которые не позволят детям случайно выпасть.

"Подавляющее число моделей пластиковых окон имеют систему проветривания не открыванием, а откидыванием. Если фрамуга откинута, то ребенок туда вылезти не сможет", – пояснил эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Либо есть другой вариант: окно приоткрывается, используется гребенка, только не пластиковая, а металлическая. Тогда рама, открытая на определенный угол, дает большую щель для проветривания, но при этом ребенок туда тоже не пролезет.

В том случае если ребенок такого возраста, когда сам физически способен дотянуться и открыть створку, поможет замок в ручке, отметил он.

"Дополнительный замок на ручку не позволит несанкционированно открыть окно. Они обычно идут с простейшими ключиками. Когда ребенок научится их подбирать и взламывать, он уже будет понимать головой, что туда не надо лазить", – подчеркнул Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если вы поставили такой замок, то вам нужно не оставлять ключ в замке и второе – закрывать окно, когда уходите из комнаты. Недостаточно поставить замочек, нужно и правильно им пользоваться.

Эксперт добавил, что лучше устанавливать сразу несколько систем безопасности, это будет самое надежное средство. Когда у детей появляется возможность обойти все защиты, у них должна быть уже "блокировка в голове", заключил эксперт.



Кошкин дом

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Если в квартире, помимо детей, есть и домашние животные, то их также стоит защитить от случайного выпадения.

"Окна – проблемное место в основном для кошек. Зажимы, которые держат москитную сетку в проеме, очень ненадежные, поэтому кошка, просто опершись на нее, может выпасть из окна. Бывает, что материал сеток на солнце буквально превращается в труху и просто рвется от малейшего давления", – объяснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Поэтому, по его словам, хозяевам питомцев стоит установить в доме сетки "антикошки".





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории К сожалению, у нас нет каких-то стандартов, поэтому "антикошки" обычно изготавливаются по индивидуальному заказу. Это просто металлическая сетка, достаточна прочная и нержавеющая, которая предотвращает возможное выпадение животного.

Кроме того, довольно опасны для животных окна, поставленные на вертикальное проветривание, отметил эксперт. Если кошка захочет пролезть туда, то она там может намертво застрять, как в ножницах, и в таких случаях питомцев редко удается спасти, подчеркнул Шеляков.

"Если даже кошка с первого этажа выпадет, все равно это страшно. Потому что, оказавшись в непривычной ситуации, она может потеряться или наткнуться на злых собак", – предупредил специалист.

Он добавил, что все аргументы по типу "моя кошка умная и не выпрыгнет в окно" или "я успею среагировать" не работают. К сожалению, когда начинается теплый сезон, в ветклиники постоянно поступают переломанные и травмированные животные, заключил ветеринар.