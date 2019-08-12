"Выпадают сотни детей": нужно ли обязать родителей ставить замки на окна

Ежегодно в России сотни детей выпадают из окон многоэтажек. Только за весь 2018 год выпали 905 человек, из которых 123 ребенка скончались. В текущем году уже зафиксировано более ста случаев и среди них 15 окончились гибелью. Разбираемся, кто должен заниматься детской безопасностью и какие меры можно предпринять уже сейчас, чтобы исключить вероятность несчастного случая.



Страшная статистика

К сожалению, инциденты, когда дети выпадают из окон многоэтажек, перестали быть редкостью. И только по большой случайности такие происшествия иногда не заканчиваются гибелью. Например, в подмосковной Балашихе 22 июля двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на 9-ом этаже. ЧП произошло из-за того, что он оперся на москитную сетку. Ребенка доставили в больницу Балашихи. Помимо него, в момент происшествия дома находилась его мама, две сестры и брат.

Еще одно ЧП случилось 23 июля в Марьине. Тогда ребенок выпал из окна квартиры на 11-ом этаже. Он приземлился на траву, что, по всей видимости, смягчило падение, и остался жив. После этого его в сопровождении родителей доставили в столичную больницу на вертолете.

Однако часто недосмотр и открытое окно оборачиваются трагедией для всей семьи. Например, как в Текстильщиках 23 июня, когда тело четырехлетней девочки обнаружили на козырьке входа в отделение банка. По предварительным данным, она выпала из открытого окна 8-го этажа, пока ее родители пеленали своего двухмесячного малыша. Другой случай произошел в апреле в Отрадном. По данным Следственного комитета (СК), двухлетняя девочка залезла на подоконник и выпала из окна квартиры на 13-ом этаже. В это время ее мать находилась в соседней комнате.

Подобные трагедии происходят по всей России. Статистика, представленная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, вызывает беспокойство. Только с начала 2019 года по всей стране из окон выпало более ста детей, из которых 15 – погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет. "Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно", – призналась Кузнецова журналистам.

А за весь 2018 год из окон квартир выпали 905 детей: 60 процентов из них – младше четырех лет, 123 ребенка скончались от полученных травм, 33 – стали инвалидами.

Решать на законодательном уровне?

В конце мая президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил дарить родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна. По его мнению, для безопасности детей соответствующим образом следует оборудовать окна, начиная со второго этажа.





Леонид Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Была идея, когда новорожденного ребенка выписывают из роддома, выдавать родителям специальный набор для установки ограничителей на окна. А где-то, говорят, даже не выписывают, пока родители не предоставят справку, что с окнами все в порядке.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей пообещали, что поддержат инициативу, если она поступит в нижнюю палату парламента. "Если такое будет, мне кажется, это не лишнее", – заявила глава комитета Тамара Плетнева.

А в конце июля Рошаль обратился в своем Twitter к российским властям с просьбой начать контролировать эту ситуацию на законодательном уровне. Он предложил сделать обязательной установку ограничителей на окнах в квартирах, где проживают дети. При этом Рошаль подчеркнул, что не "лоббирует" интересы производителей окон, а заботится только о детских жизнях. "Это вопрос, который во многих странах решен. И этой проблемы нет. А в России это стало национальной трагедией", – рассказал он телеканалу Москва 24.





Леонид Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Сотни детей выпадают из окон домов, которые не имеют специальных приспособлений, иногда очень дешевых, чтобы ребенок не открыл их, и теряют жизни, становятся инвалидами. Поражает черствость тех, от кого это зависит, – людей, которые, зная эту проблему, фактически ничего не делают.

Рошаля поддержала и детский омбудсмен Кузнецова: она также призвала выработать закон по профилактике выпадения детей из окон. Кузнецова пообещала, что соответствующее обращение она направит в Госдуму и Совет Федерации.

"Без системного подхода невозможно решение этой проблемы. Со своей стороны мы направим обращение в Госдуму и Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта", – сказала она.

В Совете Федерации уже отреагировали на это предложение. В комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера заявили, что готовы заняться разработкой законопроекта, который может содержать меры по ужесточению требований по установке или изготовлению окон. По словам главы комитета Олега Мельниченко, этот вопрос, безусловно, актуальный.





Олег Мельниченко глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Конечно, комитет готов подключиться, посмотреть существующую нормативно-правовую базу и усовершенствовать ее, поправить, возможно, ужесточить требования по установке или изготовлению оконных рам.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский назвал инициативу правильной и своевременной. Однако отметил, что решить проблему выпадения детей из окон законом трудно. По его мнению, потенциальный законопроект может содержать изменения в техрегламенте на изготовление окон.

"Дети зачастую выпадают из окон, потому что они воспринимают антимоскитную сетку как некое препятствие, сетка фактически не держится. Может быть, в том месте, где крепится эта сетка, должны быть какие-то дополнительные ограждающие элементы в конструкции оконных рам, которые позволяли бы удерживать ее", – рассказал Рязанский.

На превращение инициативы в закон может потребоваться время. Тем не менее родители могут уже сейчас обезопасить своих детей.

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Родительский контроль

По словам экспертов, предотвратить трагедию здесь и сейчас поможет только постоянная профилактическая работа. Не стоит ждать закона: забота о детях – это, в первую очередь, работа родителей.

Быть начеку нужно всегда: вне зависимости от того, живет ли у вас дома непоседа или спокойный и послушный ребенок. "Детский интерес распространяется на все без исключения, в том числе и на окна, и на то, что находится за ними", – рассказала Москве 24 психолог Ирина Попова. По ее мнению, наилучший способ предотвратить трагедию – постоянно следить за ребенком, а также установить всевозможные меры защиты на окна.

Кроме того, специалист настаивает и на постоянной воспитательной работе.





Ирина Попова детский психолог С детьми нужно разговаривать изо дня в день, настойчиво, терпеливо и с выдержкой. Им все время нужно объяснять, что и почему делать нельзя. И это касается не только окон.

Она также добавила, что главное в этом вопросе не то, что вы сказали, а то, что ребенок вас услышал. "Убедитесь, что он понял, осознал. И говорить с ним нужно не через плечо, моя посуду и готовя борщ, а глаза в глаза", – настаивает Попова.

Однако педиатр Александра Дубинина, напротив, считает, что одно общение с детьми не решит проблему. "С детьми разговаривать практически бесполезно, потому что выпадают в основном в возрасте до пяти лет", – пояснила врач. Она настаивает, что в первую очередь профилактические беседы нужно проводить с самими родителями, потому что подавляющее большинство трагедий, по ее мнению, происходит из-за недосмотра.

С такой позицией солидарны и в МВД России. "В большей степени это (выпадение детей из окон. – Прим. ред.) случается из-за того, что родители не должным образом относятся к выполнению своих родительских обязанностей", – цитирует пресс-служба ведомства начальника Управления ГУОООП МВД России полковника полиции Станислава Колесника.

У педиатра Дубининой есть свое предложение о том, как доносить информацию до мам и пап. "Дежурные врачи, которые приходят домой к маленьким пациентам, должны доводить до сведения их родителей, что очень часты случаи, когда дети опираются на москитные сетки и из-за этого выпадают из окна", – считает специалист.

А руководитель городского совета "Московское общество многодетных семей" Маргарита Колобова предлагает увеличить количество социальной рекламы. "Этот вопрос можно решить просветительскими методами, – уверяет она. – У нас очень хорошо работает социальная реклама по разным вопросам. Мне кажется, зачастую это более действенно. Нужно донести: если у вас есть дети и есть окна – это опасно".

Однако, кроме бесед, безусловно, стоит подойти к вопросу и практически.