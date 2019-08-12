"Выпадают сотни детей": нужно ли обязать родителей ставить замки на окна

Ежегодно в России сотни детей выпадают из окон многоэтажек. Только за весь 2018 год выпали 905 человек, из которых 123 ребенка скончались. В текущем году уже зафиксировано более ста случаев и среди них 15 окончились гибелью. Разбираемся, кто должен заниматься детской безопасностью и какие меры можно предпринять уже сейчас, чтобы исключить вероятность несчастного случая.
Страшная статистика
К сожалению, инциденты, когда дети выпадают из окон многоэтажек, перестали быть редкостью. И только по большой случайности такие происшествия иногда не заканчиваются гибелью. Например, в подмосковной Балашихе 22 июля двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на 9-ом этаже. ЧП произошло из-за того, что он оперся на москитную сетку. Ребенка доставили в больницу Балашихи. Помимо него, в момент происшествия дома находилась его мама, две сестры и брат.
Еще одно ЧП случилось 23 июля в Марьине. Тогда ребенок выпал из окна квартиры на 11-ом этаже. Он приземлился на траву, что, по всей видимости, смягчило падение, и остался жив. После этого его в сопровождении родителей доставили в столичную больницу на вертолете.
Однако часто недосмотр и открытое окно оборачиваются трагедией для всей семьи. Например, как в Текстильщиках 23 июня, когда тело четырехлетней девочки обнаружили на козырьке входа в отделение банка. По предварительным данным, она выпала из открытого окна 8-го этажа, пока ее родители пеленали своего двухмесячного малыша. Другой случай произошел в апреле в Отрадном. По данным Следственного комитета (СК), двухлетняя девочка залезла на подоконник и выпала из окна квартиры на 13-ом этаже. В это время ее мать находилась в соседней комнате.
Подобные трагедии происходят по всей России. Статистика, представленная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, вызывает беспокойство. Только с начала 2019 года по всей стране из окон выпало более ста детей, из которых 15 – погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет. "Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно", – призналась Кузнецова журналистам.
А за весь 2018 год из окон квартир выпали 905 детей: 60 процентов из них – младше четырех лет, 123 ребенка скончались от полученных травм, 33 – стали инвалидами.
Решать на законодательном уровне?
В конце мая президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил дарить родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна. По его мнению, для безопасности детей соответствующим образом следует оборудовать окна, начиная со второго этажа.
В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей пообещали, что поддержат инициативу, если она поступит в нижнюю палату парламента. "Если такое будет, мне кажется, это не лишнее", – заявила глава комитета Тамара Плетнева.
А в конце июля Рошаль обратился в своем Twitter к российским властям с просьбой начать контролировать эту ситуацию на законодательном уровне. Он предложил сделать обязательной установку ограничителей на окнах в квартирах, где проживают дети. При этом Рошаль подчеркнул, что не "лоббирует" интересы производителей окон, а заботится только о детских жизнях. "Это вопрос, который во многих странах решен. И этой проблемы нет. А в России это стало национальной трагедией", – рассказал он телеканалу Москва 24.
Рошаля поддержала и детский омбудсмен Кузнецова: она также призвала выработать закон по профилактике выпадения детей из окон. Кузнецова пообещала, что соответствующее обращение она направит в Госдуму и Совет Федерации.
"Без системного подхода невозможно решение этой проблемы. Со своей стороны мы направим обращение в Госдуму и Совет Федерации с просьбой рассмотреть возможность разработки законопроекта", – сказала она.
В Совете Федерации уже отреагировали на это предложение. В комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера заявили, что готовы заняться разработкой законопроекта, который может содержать меры по ужесточению требований по установке или изготовлению окон. По словам главы комитета Олега Мельниченко, этот вопрос, безусловно, актуальный.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский назвал инициативу правильной и своевременной. Однако отметил, что решить проблему выпадения детей из окон законом трудно. По его мнению, потенциальный законопроект может содержать изменения в техрегламенте на изготовление окон.
"Дети зачастую выпадают из окон, потому что они воспринимают антимоскитную сетку как некое препятствие, сетка фактически не держится. Может быть, в том месте, где крепится эта сетка, должны быть какие-то дополнительные ограждающие элементы в конструкции оконных рам, которые позволяли бы удерживать ее", – рассказал Рязанский.
На превращение инициативы в закон может потребоваться время. Тем не менее родители могут уже сейчас обезопасить своих детей.
Родительский контроль
По словам экспертов, предотвратить трагедию здесь и сейчас поможет только постоянная профилактическая работа. Не стоит ждать закона: забота о детях – это, в первую очередь, работа родителей.
Быть начеку нужно всегда: вне зависимости от того, живет ли у вас дома непоседа или спокойный и послушный ребенок. "Детский интерес распространяется на все без исключения, в том числе и на окна, и на то, что находится за ними", – рассказала Москве 24 психолог Ирина Попова. По ее мнению, наилучший способ предотвратить трагедию – постоянно следить за ребенком, а также установить всевозможные меры защиты на окна.
Кроме того, специалист настаивает и на постоянной воспитательной работе.
Она также добавила, что главное в этом вопросе не то, что вы сказали, а то, что ребенок вас услышал. "Убедитесь, что он понял, осознал. И говорить с ним нужно не через плечо, моя посуду и готовя борщ, а глаза в глаза", – настаивает Попова.
Однако педиатр Александра Дубинина, напротив, считает, что одно общение с детьми не решит проблему. "С детьми разговаривать практически бесполезно, потому что выпадают в основном в возрасте до пяти лет", – пояснила врач. Она настаивает, что в первую очередь профилактические беседы нужно проводить с самими родителями, потому что подавляющее большинство трагедий, по ее мнению, происходит из-за недосмотра.
С такой позицией солидарны и в МВД России. "В большей степени это (выпадение детей из окон. – Прим. ред.) случается из-за того, что родители не должным образом относятся к выполнению своих родительских обязанностей", – цитирует пресс-служба ведомства начальника Управления ГУОООП МВД России полковника полиции Станислава Колесника.
У педиатра Дубининой есть свое предложение о том, как доносить информацию до мам и пап. "Дежурные врачи, которые приходят домой к маленьким пациентам, должны доводить до сведения их родителей, что очень часты случаи, когда дети опираются на москитные сетки и из-за этого выпадают из окна", – считает специалист.
А руководитель городского совета "Московское общество многодетных семей" Маргарита Колобова предлагает увеличить количество социальной рекламы. "Этот вопрос можно решить просветительскими методами, – уверяет она. – У нас очень хорошо работает социальная реклама по разным вопросам. Мне кажется, зачастую это более действенно. Нужно донести: если у вас есть дети и есть окна – это опасно".
Однако, кроме бесед, безусловно, стоит подойти к вопросу и практически.
Памятка родителям:
- Обязательно установите на окна специальные замки или ограничители, которые не позволят детям самостоятельно открыть окно. Также можно установить обычные решетки
- Старайтесь не оставлять детей в квартире без присмотра
- В квартире, в которой проживает ребенок, обязательно должен быть застеклен балкон
- Всегда используйте форточки или вертикальный режим для проветривания
- От окон необходимо отодвинуть кровати, стулья, столы и другие предметы мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник
- Не показывайте маленькому ребенку, как открывается окно
- Помните, что москитная сетка создает только иллюзию безопасности и не способна в большинстве случаев выдержать вес ребенка. Окно с сеткой – все равно, что открытое окно
- Не держите маленьких детей на руках у открытого окна. Они могут вывернуться, увидев что-нибудь интересное на улице
- Постоянно объясняйте детям, насколько опасно открытое окно