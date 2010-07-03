В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Балашихе двухлетний ребенок выжил при падении из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.
Она отметила, что 22 июля в больницу Балашихи был доставлен двухлетний мальчик с травмами, которые характерны для падения с высоты.
По факту происшествия следователи организовали проверку, в ходе которой было установлено, что мальчик выпал из окна на девятом этаже. Помимо двухлетнего ребенка, в квартире на тот момент находились его мама, две сестры и брат.
Сейчас следователи проверяют социально-бытовые условия проживания семьи, запрошен характеризующий материал на родителей. По предварительной информации, семья стоит на учете.
В Марьине случился похожий инцидент. Трехлетний ребенок выпал с 11 этажа на улице Маршала Голованова. Сперва сообщалось, что в результате полученных травм ребенок скончался. Однако позднее появилась информация, что ребенок выжил. Его госпитализировали вертолетом в столичную больницу.
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