Санавиация эвакуировала пострадавшего при падении с пятого этажа в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу пострадавшего, который упал с пятого этажа на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Это случилось на улице Первомайской, в районе метро "Измайловская".

"Вертолетом пострадавшего 18-летнего человека с различными травмами эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы", – сообщил ГОЧСиПБ.

Пострадавшего в полете сопровождала авиамедицинская бригада. Его состояние поддерживали и отслеживали.

Ранее вертолет МАЦ эвакуировал двух мужчин, которые получили ожоги при пожаре в Троицке. Оперативный дежурный рассказал, что произошло возгорание малоэтажного жилого здания.

