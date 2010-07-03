В МЧС рассказали, чем москитная сетка опасна для детей

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Одной из частых причин падения детей из окон является плохо закрепленная москитная сетка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Зачастую дети забираются на подоконник и пытаются опереться на москитную сетку, чтобы посмотреть в открытое окно. К сожалению, такие действия нередко заканчиваются трагедией – ребенок вместе с незакрепленной сеткой может упасть.

Спасатели дали несколько советов, как обезопасить ребенка:

не стоит оставлять ребенка без присмотра в комнате с открытым окном

следует запретить игры на подоконнике

обязательно нужно объяснить детям правила безопасности

можно дополнительно установить механизм, блокирующий самопроизвольное открывание окон

При соблюдении данных правил, риск происшествия уменьшается во много раз.

Ранее в МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей. Спасатели настаивают обязательно обращаться за медицинской помощью в случае укусов.