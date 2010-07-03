В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

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МЧС России представило рекомендации, как вести себя при встрече со змеей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При обнаружении змеи у себя дома следует:

отойти на безопасное расстояние

вызвать спасателей

держать змею в поле зрения до приезда МЧС

замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти

избегая резких движений, отступить назад

не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею

При встрече со змеей на природе рекомендуется:Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.

Когда нет возможности обратиться к специалисту:

продезинфицировать рану

наложить стерильную повязку

зафиксировать время укуса

обездвижить пораженную конечность, чтобы замедлить распространение яда

пить как можно больше воды

Несмотря на проведение всех мер, спасатели просят после укуса при первой же возможности обращаться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что МЧС поручено завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля. Соответствующее распоряжение дал Виталий Мутко.