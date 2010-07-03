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Москва 24

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04:17

В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

общество безопасность

04:17

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС России представило рекомендации, как вести себя при встрече со змеей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При обнаружении змеи у себя дома следует:

  • отойти на безопасное расстояние
  • вызвать спасателей
  • держать змею в поле зрения до приезда МЧС

При встрече со змеей на природе рекомендуется:

  • замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти
  • избегая резких движений, отступить назад
  • не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею

Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.

Когда нет возможности обратиться к специалисту:

  • продезинфицировать рану
  • наложить стерильную повязку
  • зафиксировать время укуса
  • обездвижить пораженную конечность, чтобы замедлить распространение яда
  • пить как можно больше воды

Несмотря на проведение всех мер, спасатели просят после укуса при первой же возможности обращаться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что МЧС поручено завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля. Соответствующее распоряжение дал Виталий Мутко.

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общество безопасность

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