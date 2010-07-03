Мутко: завершить восстановительные работы в Иркутской области планируется 19 июля

Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"По итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС России совместно с правительством Иркутской области завершить аварийно-восстановительные работы до 19 июля 2019 года", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, до 10 июля властям региона нужно закончить составление списков пострадавших. Спустя еще 5 дней должна завершиться очистка и дезинфекция территорий населенных пунктов.
Сегодня стало известно, что число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 24 человек. Пропавшими без вести числятся 9 жителей региона.
Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысяч домов. В 6 регионах области продолжает действовать режим ЧС.
Наводнение официально признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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