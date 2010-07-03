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09 июля, 23:39

Мутко: завершить восстановительные работы в Иркутской области планируется 19 июля

происшествия

09 июля, 23:39

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"По итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС России совместно с правительством Иркутской области завершить аварийно-восстановительные работы до 19 июля 2019 года", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, до 10 июля властям региона нужно закончить составление списков пострадавших. Спустя еще 5 дней должна завершиться очистка и дезинфекция территорий населенных пунктов.

Сегодня стало известно, что число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 24 человек. Пропавшими без вести числятся 9 жителей региона.

Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысяч домов. В 6 регионах области продолжает действовать режим ЧС.

Наводнение официально признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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происшествия

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