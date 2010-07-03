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Москва 24

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08 июля, 22:50

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Подмосковье

происшествия пожар

08 июля, 22:50

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Возгорание произошло в 20:50 в двухэтажном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Заболотье, строение 22. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В 21:50 пожар удалось локализовать, а в 22:17 он был полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 12 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС четыре единицы техники, 12 человек.

Ранее сообщалось, что семь человек спасли при ликвидации пожара в квартире в столичном районе Кунцево. Возгорание происходило на улице Академика Павлова, доме 56. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров.

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