Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Возгорание произошло в 20:50 в двухэтажном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Заболотье, строение 22. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В 21:50 пожар удалось локализовать, а в 22:17 он был полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 12 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС четыре единицы техники, 12 человек.

Ранее сообщалось, что семь человек спасли при ликвидации пожара в квартире в столичном районе Кунцево. Возгорание происходило на улице Академика Павлова, доме 56. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров.

