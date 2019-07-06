Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В одном из зданий госпиталя имени Бурденко на Госпитальной площади случился пожар.

"Произошло возгорание в двухэтажном административном здании", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах города. Пожар оперативно ликвидировали на площади пять квадратных метров.

В сводке МЧС говорится, что в субботу, 6 июля, небольшой пожар в столице произошел на улице Вятской. Происходило горение под кровлей в двухэтажном административном здании. Пострадавших нет. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

