Семь человек спасли из пожара в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Семь человек спасли при ликвидации пожара в квартире в столичном районе Кунцево.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном главка МЧС, возгорание происходило на улице Академика Павлова, доме 56.

Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Всех спасенных передали медикам для осмотра.

6 июля при тушении квартиры в Кунцеве пожарные эвакуировали пятерых человек.