Мотоцикл и автомобиль загорелись после столкновения в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в центре Москвы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на Фрунзенской набережной, дом 46.

Водители транспортных средств госпитализированы. Уточняется, что пожар ликвидирован.

Ранее в Подмосковье автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся. Пострадали девять человек.