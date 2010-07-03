У городского суда в Красногорске сгорел автомобиль

У городского суда в Красногорске сгорел автомобиль. Машина была припаркована недалеко от городского суда, передает телеканал Москва 24.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В настоящий момент устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что автомобиль с дипломатическими номерами сгорел в Москве. Происшествие случилось на пересечении улиц Новочеремушкинской и Цюрупы. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

