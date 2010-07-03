Автомобиль с дипломатическими номерами сгорел в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Автомобиль сгорел в столичном районе Черемушки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Происшествие случилось на пересечении улиц Новочеремушкинская и Цюрупы. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

По некоторым данным из экстренных служб, у машины марки Renault Scenic RX4 были дипломатические номера.