Перед Большим Каменным мостом сгорел автомобиль

Фото: телеграм канал "Московские новости"

Автомобиль сгорел перед Большим Каменным мостом в центре Москвы. Об этом сообщается в микроблоге столичного главка МЧС РФ в Twitter.

В ведомстве опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возгорании машины на улице Серафимовича. Эти сведения не соответствуют действительности, заявка не поступала, уточнили в МЧС.

Информация в некоторых СМИ не соответствует действительности, на ул, Серафимовича заявка не поступала, происходило возгорание автомобиля на ул. Большой Каменный мост на площади 5 кв.м. Ликвидировано, без пострадавших. pic.twitter.com/vVBPp8JAVU — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 24 апреля 2019 г.

По данным ведомства, "происходило возгорание автомобиля на улице Большой Каменный мост на площади 5 квадратных метров". Огонь потушили, пострадавших нет, добавили в МЧС.