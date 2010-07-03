Автомобиль сгорел после аварии на МКАД

Фото: Москва 24

На МКАД сгорел попавший в аварию автомобиль. Движение в районе парка "Лосиный остров", где произошло ДТП, затруднено. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По данным телеканала Москва 24, BMW на огромной скорости врезался в Infiniti на 97-м километре кольцевой автомагистрали. Один из автомобилей загорелся. В результате ДТП образовался затор, поэтому водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. В настоящее время в районе столкновения перекрыты две полосы движения. На месте ДТП работают сотрудники полиции.