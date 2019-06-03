Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

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Два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

"На Кутузовском проспекте произошло столкновение легкового такси, автобуса №91 и маршрутного такси "Автолайн". В результате, по предварительным данным, пострадали два человека", – рассказал собеседник агентства.

По его данным, из-за аварии перекрыты три полосы движения в сторону центра города.

ДТП произошло по направлению в центр перед Минской улицей. На месте работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Ранее в Казани BMW с московскими номерами на высокой скорости попал в ДТП. В салоне находились три человека, они остались живы и после аварии скрылись с места происшествия.