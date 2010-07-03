BMW с московскими номерами попала в ДТП в Казани

В Казани BMW с московскими номерами на высокой скорости попал в ДТП. В салоне находились три человека, они остались живы и после аварии скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 2 июня на перекрестке улиц Лево-Булачной и Чернышевского. Автомобиль снес столбы и ограждения, после чего остановился посреди проезжей части.

Видео: youtube.com/Антон Райхштат

Об инциденте в своем Instagram написал автомобильный блогер Эрик Давидович. Он тестировал эту модель машины зимой. "Шагали 20 в тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь!" – написал Давидович.

Водителя машины объявили в розыск.

Ранее автомобиль BMW и мотоцикл столкнулись на Мичуринском проспекте на западе столицы. По предварительным данным, пострадал один человек.