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15:26 (обновлено 02.06.2019 16:08)

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ростовом

происшествия ДТП

15:26

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Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ростовской области. Об этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах

"На 1049-м километре трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус", – сказал собеседник агентства.

На момент ДТП в автобусе находилось 30 пассажиров. По последним данным, пострадали 15 человек, ранее сообщалось об 11.

Четырем помогли амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 доставлены в лечебные учреждения области, трое из них – дети.

Автобус следовал по маршруту Новочеркасск – Ростов-на-Дону. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Ранее в крупной аварии в Ногинском районе (Богородском городском округе) пострадали четыре человека. На 40-м километре Горьковского шоссе случилось столкновение семи автомобилей.

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