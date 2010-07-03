Четыре человека пострадали в ДТП в Ногинском районе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате крупной аварии в Ногинском районе (Богородском городском округе) пострадали четыре человека, передает Агентство "Москва". Сообщается, что на 40 км Горьковского шоссе произошло столкновение семи автомобилей.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать ПДД и избегать маневров на поворотах.

Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин и велосипедиста произошла на Варшавском шоссе