Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Авария с участием пяти машин и велосипедиста произошла на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

"В районе дома № 2 на Варшавском шоссе столкнулись пять машин, в том числе каршеринговый автомобиль. Один из участников ДТП сбил велосипедиста, который получил травмы", - сказали в Госавтоинспекции.

К настоящему времени на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее в результате аварии на Старосимферопольском шоссе погибли два человека и один получил ранения. На 85-м километре трассы лоб в лоб столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Nissan Qashqai.

