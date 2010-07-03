Стали известны обстоятельства ДТП у Театра Российской армии

В ГИБДД рассказали об обстоятельствах аварии в Мещанском районе столицы.
ДТП случилось неподалеку от дома 2 на Суворовской площади. Автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на препятствие. В момент ДТП в автомобиле находились шесть человек. Трое смогли выбраться из легковушки самостоятельно, еще троих деблокировали сотрудники МЧС.
Один человек погиб и двое пострадали. Трое пассажиров автомобиля отказались от медицинской помощи.
Очевидцы уточняют, что машина въехала в стену Театра Российской армии. По словам пострадавших, перед ДТП они отдыхали в баре, но водитель не был пьян. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Видео: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Три человека ранее погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей на Ленинградском шоссе в Подмосковье.
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