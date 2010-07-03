Три человека погибли в ДТП с грузовиками в Подмосковье

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Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей на Ленинградском шоссе в Подмосковье.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по региону, авария произошла в 5:20 на 47 километре трассы в районе деревни Дурыкино в городском округе Солнечногорск.

В пресс-службе МЧС по области рассказали, что машины двигались в попутном направлении. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

Возгорания не последовало, разлива топлива нет. На месте работали восемь единиц техники и 23 человека.

24 мая автомобиль Jaguar опрокинулся на Ленинградском шоссе в районе дома № 106. Машину с проезжей части вынесло на газон, водитель получил травмы.

