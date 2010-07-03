Неизвестные избили мужчину и отобрали мотоцикл в Москве

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Трое неизвестных избили водителя мотоцикла и открыто похитили его транспортное средство в столице.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД, инцидент произошел вечером в пятницу, 24 мая, на Севастопольском проспекте.

Неизвестные отобрали у мужчины мотоцикл марки Yamaha, затем погрузили его в грузовой Volkswagen и скрылись.

Отмечается, что медицинская помощь водителю мотоцикла не потребовалась. Ведется поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что полицейский во время погони за байкером в Ногинске на большой скорости врезался в автомобиль.